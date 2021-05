Star Wars Pinball VR : The Han Solo table, rencontrez Chewbacca et Han Solo dans la dernière mise à jour gratuite du flipper en réalité virtuelle

Star Wars Pinball VR est aujourd’hui considéré comme la référence de la simulation de flipper en réalité virtuelle. Et pour cause, derrière ce jeu, nous retrouvons les développeurs de Zen Studios, qui sont spécialisés dans ce domaine depuis de nombreuses années. Et quoi de plus sympa que d’allier la passion du flipper à l’univers de Star Wars ? Star Wars Pinball VR propose depuis sa sortie pas moins de huit plateaux de jeux différents, inspirés des environnements et moments de cette saga iconique, ainsi qu'une cave qu'il est possible de décorer sur le thème de la franchise.

Aujourd’hui, une nouvelle mise à jour gratuite intitulée « The Han Solo table » porte le nombre total de plateaux à neuf. Comme son nom l’indique, nous retrouvons un flipper à l’effigie du duo inséparable de Han Solo et Chewbacca durant l’ère de la trilogie classique. Cela ne s’arrête pas là, puisque de nouveaux objets à collectionner et à exposer dans la fan cave font leur apparition, ainsi que de nouveaux mini-jeux, dont l'un nous met aux commandes du célèbre Faucon Millenium dans un champ d’astéroïdes.

Souvent décriée, la qualité graphique du jeu vient également de faire un bond en avant. Il est désormais possible d’augmenter la résolution de rendu de 0,9 à 1,2 ce qui permet de bénéficier d’un sérieux gain de netteté. Star Wars Pinball VR nous met ici des étoiles plein les yeux, idéal pour compter tous les poils de Chewie.



Star Wars Pinball VR est vendu sur le store Oculus Quest. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.