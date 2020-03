Max von Sydow : l'acteur et personnage majeur de Skyrim est décédé

Max von Sydow est devenu une star du cinéma dès 1957 grâce à son rôle dans Le Septième Sceau, marquant le début d'une longue collaboration avec le réalisateur Ingmar Bergman sur pas moins de 11 longs-métrages. L'acteur franco-suédois est décédé hier, à l'âge de 90 ans.

La filmographie de Max von Sydow est impressionnante. Si les films de Bergman ne sont pas forcément accessibles, l'acteur s'est également fait remarquer dans L'Exorciste de William Friedkin, Flash Gordon, Conan le Barbare, Dune, Judge Dredd, Minority Report, Shutter Island et plus récemment dans Star Wars : Le Réveil de la Force et Kursk. Il avait également été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle dans Extrêmement fort et incroyablement près de Stephen Daldry et pour l'Oscar du meilleur acteur dans Pelle le Conquérant de Bille August, sans jamais réussir à décrocher la fameuse statuette.

Max von Sydow n'était pas totalement étranger au milieu du jeu vidéo, il est connu pour avoir doublé Esbern, l'un des derniers membres des Lames dans The Elder Scrolls V: Skyrim et personnage majeur du jeu de Bethesda, conseillant l'Enfant de Dragon pendant une bonne partie de la quête principale. L'acteur est né en Suède, mais avait obtenu la double nationalité française en 2002, avant d'être fait chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur en 2011. Il vivait actuellement en Provence, où il s'est éteint.