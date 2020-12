Medal of Honor: Above and Beyond, un nouveau patch 1.21 qui apporte un max de corrections

Medal of Honor: Above and Beyond est sorti depuis quelques jours et nous place dans la peau d'un soldat appartenant à l'Office of Strategic Services (Bureau des services stratégiques, précurseur de la CIA) au cœur de la Seconde Guerre mondiale. il propose une campagne solo et des modes multijoueurs pensés pour la réalité virtuelle.

Respawn vient de publier un patch 1.21 qui s'installe tout seul et apporte de nombreuses corrections de bugs et de fonctionnalités remontés par les joueurs. Vous en trouverez la liste ci-dessous.

Changelog 1.21 : Nouvelle option de déplacement via le contrôleur : Ajout d'une option pour caler les déplacement sur le contrôleur et non la vue du joueur ;

Dans le menu Options, choisissez la section « VR Comfort» et réglez « Movement Orientation » sur « Controller ». Nouvelles options vidéo : Vous les trouverez dans la section “Audio/Vidéo” ;

Streaming de texture : 400 Mo, 700 Mo, 1000 Mo, 2000 Mo ou Auto ;

Niveau de filtrage des texttures : Anisotropic 1x, 2x, 4x ou 8x ;

Mode Anti-Aliasing : MSAA 2x, MSAA 4x, Temporal AA ou Off ;

Qualité de l'Anti-Aliasing : basse, moyenne, haute ou défaut ;

Retrait de la nécessité d'appuyer sur la gâchette à chaque début de segment de la campagne ;

ur ne sont plus visibles lorsqu'elles sont proches des yeux ;

Ceci résoud le problème qui obligeait à regarder vers le bas avec l'oeil opposé à sa main dominante pour pouvoir viser. Autres changements : Amélioration de la logique oculaire des PNJ ;

Amélioration des performances du seveur en multijoueur ;

Réduction de la sensibilité du grip lors de l'utilisation des contrôleurs du Valve Index ;

Correction des commandes de zoom sur les armes à lunette lors du lancement du jeu via Steam

Correction d'un problème survenant à la réouverture du menu multijoueur en jeu ;

Correction d'un crash rare qui pouvait se déclencher en changeant de chef de groupe en mode multi :

Correction d'un problème de « connexion au serveur expiré » en essayant de jouer à Mad Bomber ;

Diverses mises à jour et correctifs pour les localisation de texte (traductions, ndlr) ;

Corrections et optimisations supplémentaires du code.

Medal of Honor: Above and Beyond est disponible sur l'Oculus Store PC et Steam aux prix respectifs de 52,99 € et 59,99 €.