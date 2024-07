Meta : la fin des parrainages sur le Meta Quest Store ?

Vous n’êtes peut-être pas au courant, mais lors de l'acquisition d'un casque de réalité virtuelle ou mixte de la gamme Quest, 2 systèmes de parrainage s'offrent à vous. Le premier concerne le compte associé au nouveau casque et pour lequel le parrain et son filleul reçoivent tous deux 30 Euros à utiliser sur le Store Meta. Le second s’applique lors d’achats de logiciels sur ce mêm store. L’acheteur bénéficiera de 25% de ristourne tandis que son mécène recevra 5 Euros sur son compte Meta. Que du bonheur pour nous clients, encore faut-il que cela dure…

Pourquoi Meta a-t-il mis en place ce mécanisme qui lui semble pourtant défavorable ? En effet, d’une part il vend ses applications nettement moins chères, et de l’autre, il distribue des dizaines de milliers d’Euros tous les jours. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, nous sommes face à un système pyramidal : dans ce genre de modèle, plus la base de nouveaux acquéreurs est grande, plus les gains pour la société seront importants, quitte à réduire ses bénéfices. Ensuite, en agissant de la sorte, la firme de Zuckerberg fidélise ses clients en faisant gonfler leur bibliothèque, ce qui pourrait les faire réfléchir doublement à l’approche d’un éventuel casque concurrent. De même, les jeux multijoueur étant de plus en plus nombreux, il est important de faire croître leur communauté et ainsi limiter le risque de désertion des serveurs par manque d’adversaires. Dernier aspect, et non des moindres, les joueurs possédant des collections de jeux plus fournies et diversifiées risqueront moins de se lasser, ce qui provoquera une augmentation du taux de rétention des casques.

Si depuis des années Meta nous gratifie de cette offre intéressante, nous constatons malgré tout qu’elle a tendance à subir quelques limitations avec le temps. A son instauration, nous pouvions distribuer 5 liens procurant un rabais de 25% avant de voir les suivant tomber à 10%. Plus tard, le nombre de liens est descendu à 3 en tout et pour tout. Dernièrement, comme énormément d’autres utilisateurs, nous avons remarqué que de nombreux parrainages n’étaient plus effectifs. Dans les faits, la transaction est acceptée mais le parrain ne reçoit pas son dû, ni le filleul sa remise. Nous avons donc contacté le support de Meta pour recevoir quelques explications sur le sujet. La réponse fut peu précise : il nous fut expliqué que, dorénavant, les liens fonctionneraient de manière aléatoire. Par chance, un de nos followers, Onecarl77, a reçu quant à lui une explication un peu plus claire du même support :

Des changements sont en cours avec les parrainages d’applications. En raison de ces changements, certains clients choisis au hasard ne pourraient pas bénéficier des recommandations, mais au fil du temps, la liste change. Si vous ne pouvez pas utiliser un lien de référence d’application, vous êtes sûrement dans cette liste.

La cause de nos désagréments serait donc une modification de la politique de gestion des parrainages d’applications. Malheureusement, le temps de limitation est inconnu et aucune liste n’est disponible. Cependant, au vu du nombre de refus que nous avons subi en interne, elle doit être conséquente. Le parc d’utilisateurs serait-il devenu tellement important que la firme subisse de trop lourdes pertes à prolonger cette offre promotionnelle ou à l'inverse, qu'il se suffise à lui même et qu'elle n'en ait plus besoin ? Dans un cas comme dans l'autre, il faudra certainement en faire son deuil à court ou moyen terme.