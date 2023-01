Roblox : une arrivée pour la fin d'année sur le Meta Quest ?

Malgré ses 50 millions de joueurs quotidiens, Roblox est souvent considéré à tort comme un jeu pour jeunes enfants de par ses graphismes assez simplistes. En réalité, il s’agit de bien plus que cela. Créé il y a près de 20 ans, le MMO (jeu en ligne massivement multijoueur) a fortement évolué pour donner naissance à une plateforme où vous pouvez jouer, construire et partager vos créations d’une part, et à un métavers en constante évolution, car abandonné à l’imagination de ses utilisateurs d'autre part.

Nous vous l’avions annoncé l'été dernier, bien que disponible sur la grande majorité des plateformes actuelles, ainsi qu'en PC VR, le titre serait sur le point de débarquer sur Meta Quest au cours du second semestre 2023 d'après ce billet de The Verge. Nous pouvons cependant lire que rien n’est gravé dans le marbre et que « les plans sont susceptibles de changer ». Nous apprenons aussi que le développement de cette version ne serait pas chose si aisée que cela : la réalité virtuelle a ses contraintes que les appareils mobiles ou consoles n'ont pas. Même si nous ne devrions pas voir de trop grosses concessions au niveau des graphismes, c'est surtout le gameplay et les capacités cross-play du jeu que nous voudrions conserver. De ce fait, il est fort probable que Roblox ne sorte que sur le Meta Quest 2, Meta ayant signé l'arrêt progressif du support du Quest 1.

Quoi qu’il en soit, l'intérêt du métavers Roblox pour la VR autonome ne date pas d’hier. Il suffit de se rappeler qu’en 2021 déjà, le PDG et cofondateur de Roblox Dave Baszucki considérait son jeu free-to-play comme « parfaitement adapté » à la plateforme Meta Quest.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 449,99 €.

Article rédigé par Frédéric M.