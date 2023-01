Oculus Quest : Meta annonce la fin des mises à jours et de certaines fonctionnalités d'ici 2024

Le 9 janvier 2023 à 22 heures Meta a envoyé un email en masse afin de prévenir la communauté des utilisateurs de leurs casques VR que l'Oculus Quest, premier du nom, cessera d'être soutenu en 2024 et qu'il perdra ses fonctionnalités sociales dès ce début d'année. Même s'il s'est beaucoup moins vendu que son successeur, il n'en reste pas moins qu'il a encore une communauté de fidèles qui le préfèrent pour son écran OLED au noir profond et le fait qu'il n'ait jamais été obligatoire de le connecter à un compte Facebook pour s'en servir. Mais voilà, le temps passe et le fond du tiroir dans le grenier n'est plus très loin.

Voici le contenu du courriel :

Nous avons lancé Quest 1 il y a plus de 4 ans et nous remercions la communauté de Quest 1 de faire progresser la VR. Tout en préparant l’avenir, nous continuons de soutenir la communauté des utilisateur·ices de Quest 1 et nous continuerons d’encourager ce casque en y apportant quelques modifications : Vous pourrez toujours utiliser votre casque Quest 1 et les applications disponibles ;

Nous n’offrirons pas de nouvelles fonctionnalités pour Quest 1 ;

Nous prévoyons de poursuivre l’entretien du logiciel système avec des correctifs essentiels et des patches de sécurité jusqu’en 2024 ;

Les utilisateur·ices de Quest 1 ne pourront plus créer ni rejoindre un groupe ;

Les utilisateur·ices de Quest 1 qui ont actuellement accès aux fonctions sociales de l’Accueil Meta Horizon ne pourront plus y accéder à partir du 5 mars 2023. Vous ne pourrez plus inviter d’autres utilisateur·ices dans votre Accueil ni visiter l’Accueil d’une autre personne. En cas de question concernant ces modifications ou votre casque Quest 1, contactez l’assistance Meta Store ici : https://store.facebook.com/help/support/ Merci à l’ensemble de la communauté de Quest 1 de nous avoir permis d’en arriver là où nous sommes aujourd’hui.

La seule bonne nouvelle, c'est qu'il sera toujours possible de continuer à jouer avec les jeux déjà acquis mais aussi ceux qui sortiront à condition qu'ils soient compatibles (autant dire plus aucun en dehors des titres issus de l'AppLab). Sinon, oubliez les nouvelles fonctionnalités à venir mais le logiciel système (firmware) sera encore maintenu jusqu'en 2024. La partie sociale sera tout simplement supprimée (adieu Horizon World et les amis dans son Home) et il ne sera plus possible de créer des groupes (Party) pour papoter pendant ses parties en multijoueur.

Que penser de cette annonce ?





Après presque quatre années de bon et loyaux services, il en peut que sembler logique que Meta décide de lâcher l'affaire au sujet de l'Oculus Quest. Notez, pour la petite histoire dans la grande, que le communiqué parle de Quest 1 alors que son vrai nom est pourtant Oculus Quest. Bref, il y a déjà quelques temps que les nouveaux jeux arrivant sur le Quest Store n'étaient plus compatibles avec l'ancêtre de la famille Meta, à l'exception, cependant, de quelques titres déjà en attente sur l'AppLab depuis plusieurs mois avant leur mise en ligne officielle. Grâce à ce choix radical autorisé et encouragé par Meta, les studios ont pu proposer des jeux tirant pleinement profit de la puissance supplémentaire offerte par le Quest 2. Pour vous proposer un parallèle peut être plus parlant, c'est un peu comme les utilisateurs de consoles de nouvelle génération, par exemple PS5, qui rêvent de voir des jeux dédiés et optimisés au lieu de versions clairement handicapées par leur compatibilité avec la PS4. De même le fait que les fonctionnalités sociales lui soit retirées n'est pas non plus anormal en soi. Le système du Quest 2 va évoluer et profiter de ses possibilités intrinsèques et maintenir celui de l'Oculus Quest pour arriver à suivre serait un défi bien trop coûteux pour la société de Mark Zuckerberg. Et puis soyons clairs, le casque aura quatre ans lors de l'arrêt de ses mises à jour et il sera encore possible de s'en servir, c'est quand même une belle durée de vie pour une machine du genre.

Pour conclure, depuis le début, Meta joue la transparence sur la durée de vie et les évolutions de ses casques VR. En proposant cette feuille de route vers la fin de la maintenance du casque - mais pas sa fin - la société américaine permet aux possesseurs d'Oculus Quest de ne pas être pris de court et, peut être, de se motiver à économiser pour prendre le futur Meta Quest 3 qui arrivera en fin d'année.