Roblox : 1 million de téléchargements pour la version bêta sur Meta Quest, pourquoi un tel engouement ?

Cela va faire un peu moins d'une semaine que le jeu Roblox est sorti sur l'App Lab (la salle d'attente des jeux n'ayant pas reçu l'approbation de Meta). S'il n'est pas disponible nativement sur le Meta Quest Store, cela n'a aucunement empêché le soft d'être téléchargé un million de fois en seulement... 5 jours !





Mark Zuckerberg va peut-être mal le prendre, mais la fréquentation d'Horizon Worlds pourrait bien chuter dans les mois qui viennent (est-ce encore possible diront certains ?) grâce à l'arrivée du nouveau Roblox. Enfin, nouveau, pas exactement (ou du moins sur Quest) puisqu'il s'agit d'un logiciel qui a tout de même près de 20 ans d'existence, soit deux générations d'enfants et d'adolescents qui ont grandi avec.

Genèse d'un succès annoncé







Roblox est un jeu à dimension sociale où le joueur peut créer des mondes (comprenant leurs propres mécaniques de jeu) et rejoindre ceux des autres et vice-versa. Il y est possible de converser textuellement et vocalement. Le jeu plaît aux enfants et aux adolescents, et ce pour de nombreuses raisons :

Roblox est un free-to-play, nul besoin de demander la carte bleue de ses parents pour en profiter, un compte suffit ; Roblox tourne convenablement sur des appareils bas de gamme. À un âge où les enfants n'ont pas forcément de machine dernier cri, c'est la garantie pour eux de jouer avec leurs amis et de se sentir pleinement intégré ; Roblox est disponible depuis quelques années sur presque tous les supports (sauf PlayStation et Switch), ce qui renforce d'autant plus son accessibilité ; Roblox est une sandbox (un bac à sable), un monde parfait où il est interdit d'interdire. Le jeune joueur peut enfin faire « tout ce qu'il veut avec qui il veut », chose de moins en moins possible IRL (dans la vraie vie). Cette sensation de liberté participe grandement au succès du genre ; Roblox est addictif, la plupart des mondes comportent une série de challenges et de points à récolter permettant de customiser son personnage ou de débloquer certains niveaux, objets ou portions du monde dans lequel le joueur se trouve. Cela pousse les joueurs à revenir en jeu pour obtenir toujours plus de choix, impressionner leurs amis et vivre d'autres aventures avec ; Roblox est un all-in-one, comprenez que la plupart des jeux multijoueurs connus (Call of Duty, Minecraft, Among Us...) y sont copiés, ce qui signifie que le joueur en question n'est pas dans l'obligation de sortir de l'univers Roblox et de payer pour en profiter ; Roblox permet de jouer à des jeux simples sans aucune prétention. Que le joueur comprenne ou non les règles, il s'amusera tout de même, l'intérêt étant de pouvoir les parcourir entre amis ou de s'en faire en chemin ; Roblox est le jeu parfait pour le stream, le jeu étant infini, chaque monde peut révéler son lot de surprises. Chaque univers peut ainsi être partagé, commenté, recommandé, renforçant ainsi l'aspect communautaire du titre. Comme Minecraft, le joueur incarne un avatar et, s'il est jeune (et timide), il pourra plus facilement streamer son contenu sans avoir à se soucier de son image IRL ; Les personnages ressemblent à des figurines LEGO (voilà qui est rassurant), qui se déplacent intentionnellement de façon burlesque, dans un univers qui ne se prend pas au sérieux. La physique de certains jeux peut donner un rendu imprévisible et donc hilarant, soit la même recette que nous retrouvons dans d'autres sandbox connues telles que Goat Simulator ; À l'instar de Fortnite, des célébrités mondialement connues peuvent investir le monde de Roblox (Mariah Carey, Elton John, Lil Nas X...) et proposer des concerts et autres animations, transformant alors le jeu en une véritable « place to be » communautaire ; La création de monde s'effectue à l'aide d'un véritable moteur 3D (Roblox Studio), ce qui permet au titre d'avoir des interactions et interfaces plus poussées que dans Horizon Worlds, qui reste limité par un système de drag & drop, là où Roblox permet d'exécuter du code basé sur le langage LUA.





Voilà différentes raisons qui expliquent en grande partie le succès du jeu. Roblox compte plus de 66 millions d'utilisateurs quotidiens et 200 millions d'utilisateurs actifs par mois, le succès est tout simplement faramineux. Pour donner un ordre d'idée, il faudrait additionner les joueurs actifs de Minecraft et de Fortnite pour arriver à un tel chiffre !

Ce qu'apporte la version VR





La version VR permet de s'immerger dans des mondes que les autres joueurs (ou soi-même) ont créés, amenant avec une toute nouvelle perspective. Si cet apport est inhérent au support, qu'en est-il des autres fonctionnalités ?

L'interface a été prévue pour prendre en compte les contrôleurs des Meta Quest ; Il est possible de jouer à des jeux spécialement conçus pour la VR ; Il est possible de jouer à certains jeux non VR à la 1ʳᵉ et à la 3ᵉ personne (ce que nous ne conseillons pas), la bascule se faisant par le clic du joystick droit.

Ce que n'apporte pas la version VR





Voici quelques éléments dont le joueur ne disposera pas dans la version actuelle :

La discussion avec les autres joueurs, qu'elle soit vocale ou textuelle ; La création de monde à travers la VR. Vous aurez besoin d'un PC et de l'installation de Roblox Studio ; Un déplacement fluide ! Le jeu rame (en plus d'être moche). Aussi incompréhensible qu'aberrant, le jeu tourne en HD+ (> 2 000 pixels) alors qu'il peine à tenir la cadence. La reconnaissance des mouvements de vos contrôleurs dans les jeux non VR. Le joueur sera obligé de jouer en mode manette. La possibilité de jouer à certains titres. Nous avons eu droit sur la page à un symbole interdit montrant que le monde n'était pas pris en charge pour les casques VR (voir l'image ci-dessus). Un catalogue de jeux VR Ready digne de ce nom. La réalité virtuelle étant arrivée tardivement sur Roblox, les titres qui sont vraiment prévus pour se comptent sur les doigts d'une main. Il faudra attendre quelques mois et la popularité du titre sur Meta Quest pour se plonger dans d'autres univers VR Ready.

Pour conclure ce tour d'horizon (profitez du jeu de mots), nous n'avons pas été convaincus par l'expérience. Et pour cause, nous ne sommes clairement pas la cible : le titre s'adresse aux très jeunes joueurs casuals avides de découvrir entre amis des mondes où l'inattendu peut surgir à tout moment, soit par le moteur physique bancal du jeu ou de sa proposition.

L'aspect ludique est assez pauvre, mais l'intérêt du titre est ailleurs. Roblox est, comme Horizon Worlds, un ersatz de jeu vidéo prétexte aux interactions sociales. D'ailleurs, à ce sujet, il faut rapidement que cette version VR puisse permettre aux joueurs de converser, sans quoi le téléchargement de l'application ne dépassera pas l'effet de mode.



