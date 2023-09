Roblox : grosse annonce pour les joueurs PlayStation et arrivée imminente sur le Meta Quest Store

Roblox est un jeu assez discret, mais qui rassemble pourtant des dizaines de millions de joueurs chaque jour. Le titre est un bac à sable très classique, mais qui se démarque surtout par son aspect communautaire, les interactions sociales au sein du jeu passant avant le gameplay.

L'année dernière, les développeurs annonçaient une version Meta Quest de Roblox, qui est arrivée cet été... sur l'App Lab uniquement. Il s'agit d'une boutique officielle mas qui regroupe des jeux qui n'ont pas encore été totalement validé par les équipes de Meta. Cela n'a pas empêché Roblox d'être téléchargé plus d'un million de fois en moins d'une semaine, mais nombreux sont les futurs joueurs à attendre une sortie plus officielle. L'attente ne devrait plus être très longue, car Roblox Corporation vient d'annoncer que Roblox arrivera dans le courant du mois de septembre sur le Meta Quest Store, dans les prochains jours donc.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les développeurs annoncent également que Roblox sortira aussi sur PlayStation 4 et PS5 dans le courant du mois d'octobre ! De quoi séduire des millions de nouveaux joueurs avec ce portage. Enfin, la version Xbox va avoir droit à diverses améliorations graphiques et surtout des mises à jour plus fréquentes.

Roblox s'apprête donc à rentrer dans une nouvelle ère avec ces portages, de quoi renforcer son succès encore un peu plus. Le titre est pour rappel free-to-play, vous pouvez retrouver des cartes prépayées avec des Robux, la monnaie virtuelle du jeu, sur Amazon.