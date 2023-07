Meta Quest : est-ce la fin du piratage ?

Un récent article sur l'Oculus Developer Blog a dévoilé la nouvelle API de Meta nommée Platform Integrity Attestation (PIA), conçue pour protéger les applications VR contre les modifications non autorisées et les potentielles failles de sécurité. Au-delà d'un système évident d'anti-triche, la question du piratage est elle aussi au cœur du dispositif.

Voici ce que la firme de Zuckerberg prévoit dans sa nouvelle API, activable au choix par les développeurs d'applications Meta Quest :

Sécurisation de l'authentification des appareils ;

Bannissement des applications effectuant des modifications hardware ;

; Protection des données financières et des données d'entreprise ;

Utilisation abusive de données externes ;

Lutte contre le piratage.

PIA crée un jeton crypté qui permet de vérifier l'authenticité d'une application via des serveurs. Si le test échoue, l'application ne se lance pas. Les appareils pris en charge par cette nouvelle API sont les Meta Quest 2 et Pro, et prochainement le Meta Quest 3.







Outre le piratage, certains craignent de ne plus pouvoir utiliser les mods, qui par exemple permettent d'écouter nos propres chansons dans Beat Saber, ou d'apporter des modifications dans de nombreux jeux sandbox tels que Blade & Sorcery Nomad ou encore Bonelab.

Nous ne savons pas encore quel sera l'impact d'un tel système sur l'ensemble des applications et mods. Mais concernant ces derniers, le célèbre data miner Basti564 se montre toutefois rassurant :

À mon avis, cette API est principalement utilisée en combinaison avec des systèmes anti-triche ou pour empêcher le piratage des jeux en ligne. Ce n'est donc pas, comme beaucoup le craignent, contre les mods de Beat Saber qui ajoutent de nouvelles chansons, mais plutôt dans des jeux comme VRChat, qui n'approuvent pas les mods, ou Gorilla Tag, qui veut empêcher les tricheurs. Toutefois, il est concevable que Beat Games puisse, par exemple, autoriser l'accès aux classements en ligne uniquement avec le jeu normal, non modifié. Le système pourrait également être utilisé efficacement contre le piratage des jeux en ligne. Cependant, la plupart d'entre eux disposent déjà d'une validation de la licence côté serveur pour empêcher le piratage.

Même si la réalité virtuelle demeure un marché de niche, la protection qu'apporte Meta pourrait vraisemblablement rendre son écosystème plus attrayant côté développeurs. S'il est toujours difficile pour de nombreux studios de se faire de l'argent avec des applications VR, la baisse du piratage et de la triche pourraient enfin leur permettre de récupérer une partie des profits qui auraient été perdus sans.



Intéressé par le Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon à partir de 349,99 €.