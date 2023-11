BON PLAN META QUEST 2 : une baisse de prix considérable pour les fêtes de fin d'année, faut-il craquer ?

Le Meta Quest 2 est le casque qui a démocratisé la VR autonome (pas besoin d'un PC pour fonctionner), il s'est vendu à plus de 20 millions d'unités à travers le monde. Son successeur, le Meta Quest 3 est sorti il y a à peine un mois, remettant le Quest 2 à son prix d'origine (350 €). Comme si cela ne suffisait pas, Meta profite des fêtes de fin d'année pour abaisser (temporairement) encore son prix. Une question demeure : le Meta Quest 2 est-il obsolète ou en a t-il encore sous le capot ?







C'est une baisse de prix de 50 € qui attend le Meta Quest 2, le ramenant à 299,99 euros, et ce, jusqu'au premier 31 décembre 2023. A la venue d'un Meta Quest Lite (un Quest 3 bridé) prévu l'année prochaine et qui serait vendu aux alentours de 250 €, la firme de Zuckerberg tente d'écouler son stock, mais est-ce bien raisonnable d'attendre le Meta Quest Lite pour entrer dans la VR à moindre coût ?

Meta Quest 2 : genèse d'un succès annoncé

Le Meta Quest 2 est un excellent casque, il est celui qui a permis de montrer au grand public que nous pouvions enfin nous immerger en VR sans cet effet de grille qui constituait à l'époque la norme (Oculus Quest, HTC Vive Focus, PSVR, Valve Index…). La clarté de son écran LCD et le piqué de l'image n'a pas à rougir face à l'OLED de son grand frère l'Oculus Quest. Niveau puissance, la bête peut traiter bien plus de polygones que son prédécesseur, ce gap a d'ailleurs pousser bien des développeurs à ne jurer que par ce dernier.

La messe était dite, l'Oculus Quest, son grand frère, a été avant tout pensé pour tester le marché. Meta, voyant le potentiel de l'autonome, s'est rapidement empressée de sortir une nouvelle itération, de là est né le Meta Quest 2. Vendu à 350 € dans sa version 64 Go, le casque s'est tellement bien vendu qu'il a fait du tort au monde PCVR.

Rappelez-vous, au tout début de la démocratisation de la réalité virtuelle, il fallait débourser plus de 1000 euros pour un casque et un peu moins du double pour se payer un PC assez puissant pour jouer confortablement. A part le PSVR premier du nom, il n'y avait pas d'alternative et surtout, l'autonome n'existait pas !!! Grâce à l'Oculus Quest et au Meta Quest 2 qui a suivi, les développeurs ont vu la poule aux œufs d'or que constituait le marché autonome et se sont naturellement portés vers des projets plus lucratifs et évidemment moins coûteux en ressources qu'un jeu PCVR.

La simplicité du monde console et l'entrée de la VR à moindre coût ont permis à de nombreux joueurs, plus ou moins occasionnels, de se faire une véritable idée des technologies immersives.

Et si certains s'agaçaient d'observer une si grande différence graphique entre un jeu autonome et son équivalent PCVR, ils ne pouvaient que s'en prendre à leur porte-monnaie, les casques de Meta pouvant également se brancher à un PC pour pouvoir profiter de son catalogue.

L'arrivée du Meta Quest 3 : vrai Game Changer ?





Aux premiers abords, le Quest 3, pour les possesseurs du Quest 2, ne les fera pas sauter au plafond, contrairement à ce qui pouvait se passer de l'Oculus Quest au Meta Quest 2. Et pour cause, bien que le Q2 comporte des lentilles de Fresnel, avec son sweet spot (point de netteté) relativement limité, bien que nous ayons toujours l'effet "œil de pirate" en raison d'un FOV (champ de vision) relativement petit, le rendu du Quest 2 est tout simplement suffisant pour profiter correctement de la VR, même en 2023 (et le sera encore quelques années). Autre petit détail, l'utilisation des Fresnel rend imperceptible l'effet de grille, chose que nous retrouvons toutefois (bien qu'invisible pour la majorité) sur le Meta Quest 3.

Toujours au niveau visuel, et en nous permettant une petite analogie, nous sommes, concernant le Meta Quest 3, bien plus sur de la cross-gen que sur un changement de génération pur et dur (du moins dans un premier temps). Si à sa sortie bon nombre de joueurs s'attendaient à une claque en bonne et due forme, beaucoup ont été déçus en relançant leurs titres préférés, jugés encore trop flous. La raison est simple : la grande majorité des titres n'a pas été optimisé pour le dernier casque en date de Meta, la firme ayant juste augmenté automatiquement de 30 % la définition globale de tous les titres par rapport au Quest 2. Sauf que ce gain de définition n'est simplement pas suffisant par rapport à l'augmentation du nombre de pixels du Meta Quest 3. Pour vulgariser, c'est comme si nous étions passés du 360p au 576p, ce n'est pas encore ça. Et c'est là que QGO entre en jeu !

Meta Quest 3 + QGO : le combo dévastateur

Quest Games Optimizer est une application, développée en interne, qui permet de régler finement les paramètres graphiques des jeux autonomes (définition, nombre d'images par seconde, niveau de puissance, niveau de clarté…). La résolution totale du Meta Quest 3 est de 4128×4416 pixels, mais la globalité des jeux tourne en réalité en 1689×1760 pixels : l'image est donc étirée pour prendre toute la surface, ce qui peut occasionner du flou. Pour bien nous faire comprendre, c'est comme essayer de lire un DVD (576p) sur sa TV 4K OLED (2160p) ou d'afficher une vidéo Youtube 360p sur une dalle 4K.

Et c'est là qu'intervient QGO ! En augmentant la puissance du Quest 3 et sa définition, et en testant différents jeux, nous parvenons à supprimer le flou de l'image dès que nous atteignons les 2300/2500p, ce qui permet déjà de ressentir une véritable différence visuelle entre le Quest 2 et le Quest 3 (déjà équipés de QGO). Sachant que Quest Games Optimizer sera de plus en plus performant au fil des mises à jour (gratuites), vous pourrez aisément dépasser la barre des 2300p dans la majorité des jeux, ce qui vous garantira des visuels à couper le souffle.

Sans QGO, le Meta Quest 3 offre des visuels plus flous que le Meta Quest 2 avec QGO mais le Quest 3 avec QGO va plus loin qu'un Quest 2 avec QGO.

Vous l'aurez compris, à l'heure où nous écrivons ces lignes, sans QGO, votre Meta Quest 3 n'est en réalité qu'une version 1.5 du Quest 2. Si vous souhaitez réellement observer le gap entre les deux, alors il vous faudra passer à la caisse. A l'instar de Virtual Desktop, ce sera assurément le meilleur investissement que vous ferez dans votre vie de joueur VR.

Conclusion : devez-vous craquer pour le Quest 2 ?



Voici la plupart des cas d'usages qui vous feront adopter un Quest 2 :

Votre budget est limité ;

C'est votre première entrée dans la VR et vous voudriez la tester à moindres frais ;

et vous voudriez la tester à moindres frais ; Vous souhaitez partager votre expérience avec vos proches à moindres frais ;

avec vos proches à moindres frais ; Vous vous faites à l'idée (comme dirait feu Johnny) que QGO permettra un meilleur rendu qu'un Quest 3 sans QGO ;

; Vous pensez que le Quest 3 fait simplement mieux que ce que le Quest 2 propose déjà.

Voici désormais ce qui vous poussera à vous offrir le Quest 3 :

Votre budget vous le permet ;

Vous souhaitez constamment avoir le modèle dernier cri ;

Vous souhaitez regarder vos propres films 3D rippés de la meilleure manière qui soit ;

rippés de la meilleure manière qui soit ; Vous souhaitez obtenir un "passthrough" couleur , soit ce petit plus dans votre expérience en réalité mixte ;

, soit ce petit plus dans votre expérience en réalité mixte ; Vous vous engagez à acheter QGO pour en profiter véritablement ;

pour en profiter véritablement ; Vous en avez assez d'avoir un effet jumelle important sur Quest 2 ;

important sur Quest 2 ; Vous avez envie de bouger les yeux plutôt que votre tête pour voir net dans les jeux.

N'hésitez pas à nous dire en commentaires ce que vous avez prévu de faire et pourquoi, il serait intéressant d'échanger sur vos retours. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 2 à 299,99 € sur Amazon ou sur le site de Meta. Quant au tout nouveau Meta Quest 3, vous retrouverez sa version 128 Go avec Asgard Wrath 2 offert à 549,99 € sur Amazon ou la Fnac.