Meta : issue d'un partenariat avec Luxottica, de nouvelles lunettes intelligentes s'apprêtent à débarquer

Meta et Luxottica n'en sont pas à leurs premiers partenariats, il y a quelques mois sortaient les Ray-Ban Stories, des lunettes caméra sans écran permettant de prendre des photos et vidéos de quelques secondes, en plus de pouvoir téléphoner sans les mains. Désormais, il est question de passer à la vitesse supérieure.

Mark Zuckerberg nous a bien fait comprendre que son prochain projet contiendrait cette fois-ci de véritables lunettes AR (Réalité Augmentée), dotées d'un écran. En avril dernier, le journal The Information avait rapporté que Meta prévoyait de lancer une deuxième génération de Ray-Ban Stories en 2023. En parallèle, le site d'information The Verge avait rapporté que la firme travaillait sur des lunettes non-AR ayant pour nom de code Hypernova. Qui croire ? Et surtout qu'en penser ? Va-t-il y avoir deux types de lunettes ou une seule au final ? Faites vos pronostics.

Pour votre information, EssilorLuxottica a le monopole sur le marché mondial des lunettes, la marque Ray-Ban et Oakley étant parmi les plus connues du marché. Ce partenariat s'avère être la combinaison gagnante pour faire face au géant Apple qui pourrait également s'attaquer à ce nouveau marché qu'est la réalité augmentée.

En dehors de l'AR, nous avons la VR et à ce titre, si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.