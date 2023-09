Meta Quest V57 : de nouvelles fonctionnalités s'ajoutent, faisons le point

La v57 approche à grands pas avec des fonctionnalités qui s'ajoutent à celles que nous aurons probablement (lire article). Réalité mixte (RM), Horizon Worlds, Horizon Feed, éditeur d'avatar, téléportation libre, suppression de messages... voyons ce que propose la nouvelle mise à jour de Meta prévue pour les casques Quest 2, 3 et Pro.

Les développeurs auront désormais la possibilité de désactiver le Guardian en réalité mixte. En effet, le fait de pouvoir visualiser son environnement réel en RM rend inutile l'utilisation de barrières virtuelles, censées nous prévenir de toutes collisions. Meta précise, sans les nommer, que certaines applications ne déclencheront plus automatiquement le Guardian.

Pourquoi ne pas simplement désactiver la limite pour toutes les applications de réalité mixte ?

Parce que certaines applications peuvent proposer tour à tour de la VR et de la RM, il est donc plus rassurant de donner aux développeurs la possibilité de désactiver ou d'activer le Guardian selon la configuration du logiciel en question. Gageons que ces derniers fassent l'effort de désactiver le Guardian si le jeu à aucun moment n'en a besoin.





Si, dans certains environnements, il était possible de se déplacer aux endroits indiqués par une pastille bleue, désormais, vous serez libres de vous téléporter où bon vous semble, dans la limite fixée par Meta. Eh oui, lorsque vous viserez le sol, sachez que si c'est blanc-bleu, c'est bon, si c'est rouge, vous ne pourrez pas vous y déplacer. Cette limite permet évidemment de ne pas laisser au joueur la possibilité de découvrir avec quel soin les environnements sont réalisés :

Après l'obtention de nos jambes, Meta continue de peaufiner son éditeur de personnage. Ce n'est pas un mal, tant il reste difficile pour de nombreux joueurs de réaliser correctement leurs doubles numériques.

Vous pourrez désormais affiner des éléments tels que la couleur de vos cheveux et de vos sourcils, ajuster plus précisément votre teint de peau, ajouter du maquillage et de la peinture faciale, et faire en sorte que votre personnage VR reflète mieux la façon dont vous vous voyez IRL (NDLR : dans la vraie vie).