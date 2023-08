Meta Quest 3 : des nouvelles rassurantes pour les nouveaux contrôleurs Touch Plus

S'il y a bien un point sur lequel les joueurs portent de l'importance, c'est bien la précision des contrôleurs. Si ces derniers demeurent plus indulgents face au suivi des mains qui ne cesse de réduire son écart avec les manettes, pouvoir jouer à Beat Saber (le best-seller de la VR) en Expert+ suscite toujours et encore l'acte d'achat. Mais qu'en est-il vraiment avec les contrôleurs Touch Plus du Meta Quest 3 concernant leur précision et leur autonomie ?

Quid de la précision ?

Ces derniers mois, une rumeur tenace tendait à remettre en question le choix de Meta quant à la disparition (comme sur Meta Quest Pro) des fameux anneaux qui équipent l'Oculus Quest et le Meta Quest 2. Les anneaux étant considérés comme gage de précision, il n'en fallait pas plus pour susciter la méfiance, surtout que contrairement au Quest Pro, lesdits contrôleurs sont dépourvus de caméras.

Rumeur balayée d'un revers de main, puisque c'est le cofondateur de Beat Saber et le directeur technique de Meta, entre autres, qui affirment qu'il sera bien possible de jouer sans problème à Beat Saber dans sa difficulté la plus élevée. Ceux qui étaient persuadés du contraire ne savaient peut-être pas que les LED utilisées sur les anneaux n'ont pas été supprimées, mais simplement déplacées vers le pourtour des contrôleurs du Meta Quest 3. Et si ces derniers s'inquiètent toujours, Andrew Bosworth a confirmé que le suivi des mains serait constamment activé et ce y compris avec les contrôleurs en main. Ce procédé permettra de détecter et de combler rapidement les possibles angles morts des prochains Touch Plus. Il va sans dire que les améliorations dont bénéficiera le handtracking profiteront également au suivi des contrôleurs.

Concernant la connectivité des Touch Plus, les documents de la FCC confirment l'utilisation de la même technologie sans fil que les précédents modèles non Pro. Bonne nouvelle, la puissance du signal sera – comparativement aux contrôleurs précédents – réduite, soit un très bon point pour l'autonomie.

Quid de l'autonomie ?

En parlant d'autonomie, celle-ci serait similaire ou plus importante que sur Meta Quest 2, des craintes justifiées tant les contrôleurs du casque pro de Meta sont énergivores. Un fonctionnement par piles sera de la partie, ce qui peut être considéré de prime abord comme un choix contraignant (obligation d'en prévoir d'autres) se révèle toutefois pertinent à l'utilisation. Eh oui, en raison du gain impressionnant d'autonomie, le joueur ne change les piles qu'une à deux fois par mois. Le Meta Quest 3 sera dévoilé lors de la Meta Connect du 27 septembre, restez connectés puisque nous couvrirons l'évènement.

