Minecraft, le film : malgré les critiques négatives, c'est un succès record au box-office et une suite est déjà teasée

La semaine dernière sortait au cinéma Minecraft, le film, adapté du jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Legendary Pictures avait vu les choses en grand en castant Jack Black pour incarner Steve, mais les premières critiques publiées avant la sortie en salles étaient assez froides, avec un score de 48 % de la part de la presse spécialisée sur Rotten Tomatoes. Mais le film se paye un joli score de 88 % chez les spectateurs.

Car oui, Minecraft, le film a séduit le public et les entrées en salles sont énormes. Comme le rapporte Variety, Minecraft, le film a déjà engendré plus de 163 millions de dollars au box-office américain et 313 millions au total dans le monde. C'est le lancement le plus réussi pour une adaptation d'un jeu vidéo au cinéma aux États-Unis, détrônant Super Mario Bros. Le Film et ses 146 millions de dollars sur ce territoire pendant son premier week-end. Oui, Minecraft, le film fait quasiment vingt fois mieux que Borderlands, énorme bide de l'année 2024.

Minecraft, le film a un budget estimé à 150 millions de dollars (hors campagne marketing), il est donc déjà rentable, mais il lui reste encore des records à battre. Sonic 3, le film est l'adaptation de jeux vidéo en live action ayant rapporté le plus d'argent au box-office (462 millions de dollars) et Super Mario Bros. Le Film est l'adaptation de jeux vidéo (tout court) ayant rapporté le plus d'argent (1,3 million de dollars). Si le record de Sonic 3, le film sera sans aucun doute dépassé dans les prochains jours, il y a encore du chemin à faire pour détrôner la mascotte de Nintendo.

Si vous avez apprécié Minecraft, le film, bonne nouvelle, une suite est déjà envisagée. Le réalisateur Jared Hess (Napoleon Dynamite, Super Nacho, Gentlemen Broncos) s'est entretenu avec Deadline et il a déclaré :

Oh là là ! Ce serait vraiment génial ! On s'est bien amusés à réaliser ce film, et le monde du jeu est tellement vaste, et il y a tellement de choses qu'on n'a pas exploitées comme on le souhaitait. Je m'éclaterais à réaliser la suite, et on dirait qu'on en parle déjà, donc je suis super excité. Ce sera tellement génial de replonger dans ce monde. Les fans s'amusent vraiment bien. On l'a annoncé dans le générique de fin, et les fans semblent en raffoler.

Pour l'instant, les producteurs n'ont rien annoncé de manière officielle, Legendary Pictures et Mojang Studios attendent certainement de voir si le succès se poursuit au fil des jours et des semaines à venir. Comme le rappelle Jared Hess, une scène post-générique tease déjà une nouvelle aventure avec un personnage très apprécié des fans, il y a largement matière à raconter une seconde histoire dans le vaste univers de Minecraft.

