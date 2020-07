Monster Hunter : la date de sortie du film reportée et une nouvelle image de Milla Jovovich au combat

Après avoir massacré adapté Resident Evil au cinéma, Paul W. S. Anderson s'attaque à un autre monument de l'industrie du jeu vidéo, Monster Hunter. Le long-métrage mené par Milla Jovovich et Tony Jaa n'a pas encore eu droit à son trailer, mais des images et des posters nous ont déjà donné une idée des costumes et de la direction artistique du projet.

Depuis la crise sanitaire, c'est forcément le calme plat niveau communication autour du film. Il refait tout de même surface grâce au magazine Empire qui a pu s'entretenir avec l'équipe de tournage, et notamment le réalisateur Paul W. S. Anderson. Il explique ainsi qu'il a laissé Milla Jovovich jouer à Monster Hunter pour s'inspirer de son approche du jeu, et notamment des armes et armures qu'elle a choisies.

J'ai écrit le rôle d'Artemis pour Milla comme un avatar pour le joueur, afin qu'elle puisse être un personnage réel et crédible qui soit naïf dans le monde de Monster Hunter [...]. Bien que le personnage de Milla ne soit pas directement issu du jeu, elle a gardé la même armure et les mêmes armes qu'elle utilise dans le jeu, donc certains aspects de son personnage numérique ont été intégrés dans le film.

L'actrice a en effet eu un coup de cœur pour les Dual Blades, qu'elle maniera dans le long-métrage.

J'ai expérimenté différentes armes pendant le jeu et j'ai pu tuer plus de monstres avec ces lames. Je pensais qu'elles seraient vraiment belles dans une séquence d'action.

Pour illustrer ces propos rapportés en ligne avant la parution du prochain numéro du magazine, une image inédite de l'héroïne a été dévoilée. En revanche, mauvaise nouvelle Sony Pictures n'avait pas encore communiqué sur le report éventuel de Monster Hunter suite au COVID-19, alors qu'il était annoncé pour le 4 septembre 2020, mais Empire rapporte qu'il est désormais prévu pour début 2021 au Royaume-Uni, et sûrement à travers le monde.