CINEMA : Monster Hunter, deux affiches teaser sans monstre

Quelques fans attendent sans doute la sortie en salles du film Monster Hunter, réalisé pour rappel par Paul W.S. Anderson. Eh bien, Sony Pictures profite de la PAX East 2020 de Boston pour partager deux affiches teaser :

Nous retrouvons les deux acteurs principaux de cette adaptation, à savoir Milla Jovovich et Tony Jaa, équipés d'armures et armes déjà aperçues sur un visuel en 2018. Pour le reste, c'est vide, nous n'avons droit à aucun monstre, seulement le désert, qui ressemble d'ailleurs davantage à un décor de western qu'à une étendue d'un monde parallèle. Mais il ne s'agit ici que de teasing, en espérant que l'affiche finale soit plus dynamique.

Pour rappel, le film Monster Hunter est prévu pour le 4 septembre 2020 dans les salles de cinéma, la première bande-annonce ne devrait donc plus trop tarder.