NETFLIX : BioShock, le film trouve son réalisateur et son scénariste

Gore Verbinski ne réalisera jamais son BioShock, mais en début d'année, Netflix a annoncé un nouveau projet d'adaptation en film, en partenariat avec 2K Games et Take-Two Interactive. Les informations étaient maigres, mais promettaient déjà une plongée dans la citée sous-marine de Rapture.

Aujourd'hui, Netflix revient aux nouvelles et dévoile l'identité de deux personnes qui vont porter ce projet. Le premier, c'est Francis Lawrence, qui va réaliser ce film BioShock. Il a déjà sur son CV Je suis une légende, trois Hunger Games et Red Sparrow, ce qui n'est pas si mal. L'autre nom dévoilé aujourd'hui, c'est celui de Michael Green, qui sera le scénariste du film BioShock, lui qui a déjà écrit les scripts de Blade Runner 2049, Jungle Cruise, Mort sur le Nil, Le Crime de l'Orient-Express et Logan (ainsi qu'Alien: Covenant et Green Lantern, personne n'est parfait).

Et il faudra se contenter de cela pour aujourd'hui, mais au moins, cette adaptation de BioShock en film semble suivre le cours de sa pré-production sans embuches. Vous pouvez retrouver BioShock: The Collection à 11,50 € sur Gamesplanet.