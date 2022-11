NETFLIX : Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, la murder party vire au drame dans un 2e trailer alléchant

L'un des films les plus attendus de cette fin d'année est prévu sur Netflix. Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, suite d'À couteaux tirés aka Knives Out, paraîtra en effet en exclusivité sur le service de vidéo à la demande, qui a signé pour deux autres volets avec le réalisateur Rian Johnson.



Et il a réuni du beau monde autour de Daniel Craig, qui incarnera cette fois le détective Benoit Blanc dans une murder party qui va tourner au vinaigre quand un véritable meurtre va être commis. Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson et Dave Bautista camperont de riches magnats de la technologie invités sur une île grecque de rêve par Edward Norton, comme nous l'avait appris une première bande-annonce, et nous le rappelle un second trailer encore plus long et alléchant.

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés sortira le 23 décembre sur Netflix en France et dans le monde entier. Vous pouvez d'ici là vous refaire À couteaux tirés en VOD pour 2,99 € sur Amazon.fr.