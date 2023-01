Netflix : la liste complète des films originaux à venir en 2023, un aperçu des plus grosses productions en vidéo

Joseph Krosinski, Richard Linklater, Noah Baumbach, Romain Gavras, Rian Johnson... Les réalisateurs de renom étaient nombreux pour présenter leurs films originaux sur Netflix en 2022, année avec une moyenne d'un long-métrage inédit par semaine sur le service. 2023 sera à priori moins dense en termes de films exclusifs, mais il y en aura tout de même pour tous les goûts.



Le service de vidéo à la demande vient en effet de diffuser un trailer dévoilant des extraits de nombreux longs-métrages et documentaires à venir d'ici décembre pour les abonnés. Et il y aura du beau monde, entre la suite de la série à succès Luther: The Fallen Sun, la comédie d'action avec Adam Sandler et Jennifer Aniston Murder Mystery 2, Extraction 2, Heart of Stone avec Gal Gadot, le film d'aventure fantastique Damsel avec Millie Bobby Brown, Pain Hustlers de David Yates, The Killer de David Fincher, Rebel Moon de Zack Snyder, et bien d'autres encore.

Les extraits sont accompagnés de la date de sortie de chaque film, mais si vous voulez plus d'informations sur l'équipe technique, le casting ou le scénario, des descriptifs des projets sont disponibles en anglais sur le site officiel de Netflix. La liste des documentaires et longs-métrages à venir en 2023 y est d'ailleurs plus exhaustive, certains n'ayant pas eu droit à leur passage dans la vidéo, comme Chicken Run: Dawn of the Nugget ou Maestro de Bradley Cooper. Vous pouvez vous abonner au service en vous procurant des cartes cadeaux sur le site de la Fnac.