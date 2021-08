NETFLIX : The Witcher : Le Cauchemar du Loup, un extrait à Kaer Morhen et de magnifiques posters avant la sortie du film d'animation

Les fanas de The Witcher vont encore avoir quelque chose à se mettre sous la dent la semaine prochaine. C'est ce 23 août que sort The Witcher: The Nightmare of the Wolf, ou plutôt The Witcher : Le cauchemar du Loup par chez nous, un long-métrage d'animation par Studio Mir.

"Here, we offer strength, purpose and respect."



here's a sneak peek at THE WITCHER: NIGHTMARE OF THE WOLF of Vesemir being daddy to Kaer Morhen's witchers-in-training pic.twitter.com/2ZYYGi6cVn — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 19, 2021

Plusieurs bandes-annonces nous ont déjà permis d'apprécier l'esthétique et l'histoire de ce récit sur le passé de Vesemir, le mentor de Geralt de Riv. Et à l'aube du lancement, un extrait inédit nous montre le héros en train d'apprendre les rudiments du maniement de l'épée à de jeunes Sorceleurs en formation à Kaer Morhen.

À côté de cela, de superbes affiches consacrées aux personnages principaux ont été dévoilées. Nous y retrouvons le jeune Vesemir, alors servant d'un noble domaine et aspirant à élever son statut social pour explorer le continent, Filavandrel, un roi elfe déchu aperçu dans la série live-action, Deglan, le chef endurci des Sorceleurs prêt à tout pour ses protégés, Lady Zerbst, une noble Kaedwen qui est l'une des conseillères les plus fiables du roi, Luka, un Sorceleur franc et ami du héros, et enfin Tetra Gilcrest, puissante sorcière qui travaille pour maintenir la paix sur le continent en veillant à ce que la magie ne soit pas détournée de son utilisation primaire.

The Witcher : Le cauchemar du Loup sortira donc ce lundi sur Netflix