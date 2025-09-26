Nintendo of America : le règne de Bowser touche à sa fin, qui est sa remplaçante ?

Bowser passe le relai à Pritchard





Alors que le Tokyo Game Show bat son plein, c'est une nouvelle surprenant qui nous est venue du Royaume Champignon des États-Unis et qui concerne l'actuel président et COO de Nintendo of America, Doug Bowser. En poste depuis 2019, il avait succédé à l'apprécié Reggie Fils-Aimé. Eh bien, dans un communiqué de presse partagé par Business Wire puis sur son compte Twitter / X, il a annoncé son départ à la retraite et donc de Nintendo à compter du 31 décembre 2025. Pour lui succéder, ce sera une première, puisque c'est Devon Pritchard qui va donc accéder au poste de présidente, elle qui a 19 ans d'ancienneté dans le domaine vidéoludique et qui était jusqu'à présent vice-présidente exécutive des revenus, du marketing et de l'expérience client chez NOA. Il est précisé que les fans de Nintendo sont au sommet de son agenda et qu'elle souhaite bâtir des expériences permettant aux consommateurs de se connecter avec les personnages et mondes de la firme de Kyoto, dont les jeux vidéo. Après le Roi des Koopas, il semble que ce soit une adoratrice des Pikmin qui accède à ce poste si nous en croyons sa photo de profil sur LinkedIn. De plus, Satoru Shibata va lui rejoindre NOA en tant que CEO, tout en poursuivant ses rôles actuels, dont celui de membre du comité de direction de Nintendo Co., Ltd.

Quelques déclarations des intéressés





Comme il est de rigueur lors de ce genre d'annonce, les concernés y ont donc été de leur discours, à commencer par Doug Bowser :

Sur Twitter J'ai annoncé aujourd'hui mon intention de prendre ma retraite de Nintendo, à compter du 31 décembre 2025. Nintendo a fait partie intégrante de ma vie pendant 44 ans, en commençant par Donkey Kong Arcade lorsque j'étais étudiant. Ce fut un honneur de contribuer à cette entreprise incroyable et de faire découvrir nos personnages et nos univers préférés aux fans à travers nos jeux vidéo, nos parcs d'attractions et nos expériences cinématographiques. J'adresse mes meilleurs vœux à Devon Pritchard pour l'avenir de Nintendo of America. Je vous remercie tous pour votre passion et votre soutien envers Nintendo. Vous pouvez compter sur moi pour rester un fan de Nintendo ! Dans le communiqué de presse L'une de mes premières expériences de jeu vidéo a été de jouer à la version arcade de Donkey Kong. Depuis, tout ce qui touche à Nintendo est resté une passion pour moi et ma famille. Diriger Nintendo of America a été un honneur de toute une vie, et je suis fier du travail accompli par notre équipe, tant en termes de résultats commerciaux que d'expériences créées pour les consommateurs. L'heure est désormais venue pour la prochaine génération de dirigeants, et le parcours de Devon est éloquent. C'est une dirigeante exceptionnelle, et sa promotion témoigne de ses excellentes performances et de sa contribution stratégique à la croissance de l'entreprise. Je suis convaincu qu'elle mènera l'entreprise vers de nouveaux sommets.

Devon Pritchard a quant à elle ajouté la chose suivante :

Je suis honorée et ravie d'assumer ce nouveau rôle. Doug a été un mentor fantastique, et j'ai hâte de poursuivre sur la lancée incroyable qu'il a contribué à établir. Avec des personnages et des univers qui offrent des possibilités à tous, je me concentrerai sur la poursuite de l'héritage de Nintendo : surprendre et ravir nos fans de longue date, tout en accueillant de nouveaux joueurs au sein de la famille Nintendo.

Enfin, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a évidemment remercié Doug Bowser pour sa contribution :

Durant l'exercice de ses fonctions, Doug a contribué à de nombreuses reprises à donner le sourire aux personnes connectées à Nintendo. Je tiens à lui exprimer ma gratitude pour ses efforts considérables. Devon, qui deviendra la prochaine présidente, a également apporté de nombreuses contributions à Nintendo au fil des ans. Je suis convaincu que, comme Doug, Devon continuera de soutenir la mission essentielle de Nintendo qui est de faire sourire.

Reste à voir si cela aura un impact remarquable dans la manière de communiquer de Nintendo of America ou les initiatives prises sur le continent.

