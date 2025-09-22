Nioh 3 : Koei Tecmo s'associe avec un gros éditeur pour la distribution du Souls-like

Bandai Namco Europe s'associe à Koei Tecmo Europe





À partir du 1er janvier 2026, les filiales de Bandai Namco Entertainment en Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Italie, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Islande, Pologne, Slovaquie, Hongrie, République Tchèque), ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande, gèreront toutes les activités commerciales pour les versions physiques des jeux de Koei Tecmo Europe.

Alberto Gonzalez Lorca, vice-président Développement commercial et Marché d’Europe du sud pour Bandai Namco Entertainment Europe :



Cette marque de confiance d’un éditeur japonais renommé comme Koei Tecmo témoigne du travail exceptionnel réalisé par nos équipes de vente locales pour nos partenaires, au cours des dernières années. C’est un grand honneur pour nous de commercialiser le formidable contenu de Koei Tecmo. Toshiaki Inoue, Directeur général de Koei Tecmo Europe :



Nous sommes impatients d’unir nos forces avec Bandai Namco, dont l’expertise régionale et le réseau de distribution en font le partenaire idéal pour étendre la portée de Koei Tecmo dans les régions EMOA et ANZ. Cette collaboration marque le début d’un nouveau chapitre passionnant basé sur des valeurs partagées et sur la confiance.

Nioh 3 distribué par Bandai Namco Europe





Le jeu très attendu Nioh 3, dont la sortie est prévue pour le début de l’année 2026, sera également pris en charge par Bandai Namco Entertainment Europe.

Nioh Collection est disponible à 44,98 € sur Cdiscount.