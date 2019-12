Noël 2019 : les développeurs et éditeurs vous souhaitent de joyeuses fêtes avec des cartes de vœux

Noël, c'est aujourd'hui, et si certains n'ont peut-être pas encore reçu tous leurs cadeaux, beaucoup ont pu se faire plaisir en découvrant leurs présents sous le sapin.

Du côté des développeurs et éditeurs, c'est pour beaucoup une période de vacances et de repos, mais avant de quitter leurs bureaux, une bonne partie d'entre eux a adressé une carte de vœux à sa communauté, via le PlayStation Blog ou les réseaux sociaux. Entre illustrations spéciales, montages, animations et même vidéos, ils n'ont pas manqué d'originalité et de fantaisie pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année !

Vous pouvez retrouver leurs cartes en pages suivantes pour profiter de ces visuels et ces bons mots, histoire de mettre encore plus de magie dans vos fêtes.

