Oakley Meta Vanguard : des lunettes connectées taillées pour le sport !

Meta poursuit son partenariat avec Oakley et annonce l’arrivée des Oakley Meta Vanguard, un nouveau modèle de lunettes connectées pensé pour résister aux conditions du quotidien comme aux activités sportives. Déjà disponibles en précommande, elles affichent un design inspiré de la ligne Sphaera et se distinguent par une approche plus robuste, une caméra revue et une autonomie légèrement améliorée.

La principale nouveauté saute aux yeux : la caméra n’est plus décalée mais placée au centre de la monture. Ce choix permet de capturer une image plus naturelle en première personne, avec un champ de vision élargi à 122 degrés. Côté vidéo, plusieurs options sont proposées. Les lunettes peuvent filmer en 3K à 30 images par seconde, mais uniquement sur des séquences courtes de trois minutes. Pour des enregistrements plus longs, il faut se tourner vers le 1080p, disponible en 30 ou 60 fps, ou encore vers un mode ralenti en 720p à 120 fps. Les haut-parleurs ont aussi été revus, Meta promettant un son plus puissant et plus clair, même en extérieur avec du vent.

La robustesse est un autre argument mis en avant. Les Vanguard bénéficient d’une certification IP67, ce qui les rend résistantes à la poussière et à l’eau. Meta assure également que ce modèle gère mieux les basses températures, un point souvent négligé sur ce type de produits. L’autonomie gagne un peu de terrain avec environ neuf heures d’usage typique, un chiffre légèrement supérieur aux Ray-Ban Meta Gen 2 annoncées récemment. Le poids grimpe à 66 grammes, ce qui reste correct pour des lunettes connectées, même si certains utilisateurs sensibles risquent de le remarquer sur de longues périodes.

Le fonctionnement reste fidèle à la philosophie des lunettes Meta. Pas d’affichage dans le champ de vision, mais un ensemble mêlant caméra, microphones et haut-parleurs. Les Vanguard permettent donc de filmer, de prendre des photos, d’écouter de la musique ou des podcasts, de passer des appels ou encore de partager en direct son point de vue via WhatsApp ou Messenger. Comme sur les autres modèles, Meta AI est présent et peut répondre aux questions en analysant ce que la caméra voit. La traduction vocale, le scan de QR codes ou encore l’interaction mains libres complètent l’ensemble.

Oakley proposera quatre styles au lancement : une monture noire avec verres dorés 24K, une autre noire avec verres Road, ainsi que deux versions blanches, l’une avec des verres bleus Sapphire et l’autre avec des verres noirs plus sobres. Le prix est fixé à 549 euros. Les expéditions commenceront le 21 octobre vers plusieurs marchés dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, mais aussi les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Meta prévoit d’élargir la distribution à d’autres pays, comme le Brésil, l’Inde ou les Émirats Arabes Unis, d’ici la fin de l’année.

Tout n’est pas parfait pour autant. La limite de trois minutes en 3K risque de frustrer ceux qui espéraient immortaliser de longues séquences avec une définition maximale. Le poids, bien qu’acceptable, pourrait aussi devenir un frein pour les plus sensibles. Enfin, malgré l’allure sportive et la robustesse renforcée, on reste sur un produit sans affichage intégré : impossible d’avoir des informations en surimpression dans le champ de vision. Les Vanguard se cantonnent donc à la capture, à l’audio et à l’assistant, à l’image de leurs cousines de chez Ray-Ban.

Avec les Oakley Meta Vanguard, Meta cherche moins à révolutionner le marché qu’à l’élargir. Ces lunettes s’adressent en priorité à ceux qui veulent un accessoire plus solide et mieux adapté aux activités en extérieur. Entre la résistance IP67, la caméra centrale grand angle et une autonomie en légère hausse, le produit coche plusieurs cases qui manquaient jusque-là. Reste à voir si ce positionnement haut de gamme, à 549 dollars la paire, saura convaincre au-delà des passionnés de tech et des amateurs de gadgets sportifs.