Meta Connect 2025 : lunettes intelligentes, IA et Horizon Worlds en vedette, la VR reste incertaine...

Meta Connect 2025 se prépare dans un climat particulier. La réalité virtuelle n’est plus le seul fer de lance de Meta et l’entreprise cherche désormais à s’imposer sur un terrain plus large, celui des lunettes intelligentes et de l’intelligence artificielle. Les indiscrétions qui circulent offrent déjà une idée assez précise de ce que la conférence pourrait mettre en avant.

Le projet qui attire le plus d’attention porte les noms de code Hypernova ou Celeste. Il ne s’agirait pas d’une simple évolution des Ray-Ban Meta, mais bien d’un produit distinct. Ces lunettes intégreraient un affichage waveguide capable de projeter des informations directement sur le verre. Navigation, notifications ou traduction en direct pourraient ainsi apparaître devant les yeux, sans passer par un écran de smartphone. Pour les accompagner, Meta développerait un bracelet équipé de capteurs sEMG capables de capter les signaux musculaires du poignet afin de traduire de simples mouvements de doigts en commandes. Le tarif évoqué tournerait autour de 800 dollars avec un poids estimé plus élevé (70 g) que celui des Ray-Ban Meta actuelles (50 g). La production initiale resterait modeste, environ 150 000 unités, ce qui laisse penser à un lancement limité destiné aux premiers adoptants.

New Meta smartglasses with display leaked via an unlisted video on their own YouTube channel



Along with their EMG wristband, and other smartglass models they plan to show off this week at Meta Connect pic.twitter.com/8tTlmaeQ0a — SadlyItsDadley (@SadlyItsBradley) September 15, 2025

En parallèle, Meta devrait continuer à miser sur sa gamme Ray-Ban Meta conçue avec EssilorLuxottica. Ces modèles n’ont pas vocation à embarquer un affichage dans la lentille mais à améliorer les usages existants, à savoir la capture photo et vidéo, l’assistance vocale et l’intégration d’IA. Une troisième génération serait au programme avec de nouveaux styles, une meilleure autonomie et une intelligence artificielle plus performante. L’objectif reste de proposer un produit plus accessible que les Hypernova et séduire un public plus large. Cette année, il y aurait deux gammes : une solaire et un optique. Le partenariat avec Oakley devrait aussi s’intensifier avec des modèles pensés pour le sport et l’usage actif. Le Meta HSTN déjà lancé chez Oakley va dans ce sens et illustre cette diversification.

Le logiciel tiendra une place centrale. Horizon OS, qui sert déjà de socle aux casques Quest, devrait évoluer pour mieux accompagner cette nouvelle génération de produits. Les améliorations attendues toucheraient à la gestion multitâche, au partage d’écrans 2D et aux fonctionnalités sociales. Meta semble vouloir en faire une plateforme transversale couvrant casques, lunettes Ray-Ban et modèles Hypernova. L’assistant Meta AI devrait lui aussi franchir un cap. Plus visuel et plus contextuel, il serait capable de reconnaître l’environnement immédiat et de fournir des réponses adaptées. Un kit de développement pensé pour les lunettes intelligentes est évoqué, ce qui permettrait aux créateurs de proposer rapidement des applications adaptées aux usages du quotidien.

Le Quest 4 ne devrait pas faire partie des annonces. Les fuites évoquent plutôt une sortie repoussée à 2026 ou 2027. Un Quest Pro 2, parfois évoqué sous le nom de code « Puffin », pourrait néanmoins être teasé à en croire certains bruits de couloir. L’accent de 2025 sera donc mis sur les wearables et sur l’écosystème logiciel qui les accompagne. Cette stratégie ne signifie pas un abandon de la réalité virtuelle, mais elle traduit une volonté de Meta de se projeter vers des appareils plus discrets et plus proches d’un usage quotidien.

Ces ambitions soulèvent néanmoins plusieurs questions. L’intégration d’un affichage consomme plus d’énergie et alourdit les lunettes, ce qui peut nuire à l’autonomie et au confort. Le prix annoncé place les Hypernova dans une catégorie premium qui risque de limiter l’adoption. Les inquiétudes liées à la vie privée ne manqueront pas de ressurgir, avec la collecte et le traitement en temps réel de données visuelles. Reste aussi à convaincre les développeurs, car sans applications concrètes, l’intérêt du produit restera limité.

La concurrence s’active. Google prépare de nouveaux prototypes, Amazon songerait à lancer ses propres lunettes connectées et Apple continue d’investir dans sa vision de la réalité mixte. Snap poursuit de son côté ses expérimentations avec ses Spectacles. Meta n’est donc pas seul sur ce terrain et devra convaincre qu’il peut livrer des appareils fiables et utiles à grande échelle.

Meta Connect 2025 devrait marquer un tournant. A priori, pas de casque VR majeur cette année, mais un pas supplémentaire vers les lunettes intelligentes. Les Hypernova, la troisième génération de Ray-Ban Meta et le partenariat avec Oakley témoignent d’une volonté de diversifier l’offre et de toucher de nouveaux publics. L’intelligence artificielle devrait apparaître comme le ciment de cette stratégie, transformant ces dispositifs en véritables compagnons du quotidien. Reste à voir si Meta parviendra à transformer ces prototypes en succès commerciaux tout en répondant aux défis de l’autonomie, de la confidentialité et de l’adoption grand public.