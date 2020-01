Oculus Go : une baisse de prix définitive et attrayante pour le casque VR autonome

Dans la famille Oculus, il y a trois grands types de casques pour toucher un maximum de joueurs.

Il y a d'abord l'Oculus Rift, disponible depuis peu en version Rift S encore plus poussée, un appareil filaire pensé pour les gros jeux vidéo. Il y a ensuite l'Oculus Quest, un casque autonome aux performances un peu réduites, qui peut désormais être connecté en filaire pour encore plus de possibilités. Et il y a enfin l'Oculus Go, un modèle à bas prix pour des expériences moins gourmandes techniquement.

C'est ce modèle qui est à l'honneur cette semaine, et pour cause : il vient d'avoir droit à une réduction de coût définitive ! Un Oculus Go coûtait auparavant 219 € en version 32 Go et 269 € en version 64 Go, mais son prix sera maintenant affiché à 159 € pour le premier modèle et 219 € pour le second. Si vous êtes intéressés par ce produit à un tarif plus intéressant que jamais, qui représente une porte d'entrée idéale vers la réalité virtuelle, il est disponible à ce prix chez votre revendeur habituel ou sur le site officiel.

