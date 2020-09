Oculus Quest 2 : la casque de réalité virtuelle de Facebook a t-il le Wi-Fi 6 ?

L'Oculus Quest 2, dont vous pouvez voir l'unboxing ici, a été annoncé le 16 septembre dernier et sera disponible à partir du 13 octobre prochain. Vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander sur les sites de la fnac, Amazon ou encore celui site du constructeur. Il permet, à l'instar de son prédécesseur, l'Oculus Quest tout court, de profiter de la réalité virtuelle de façon autonome (sans PC, ni console), tout en offrant quand même la possibilité de jouer avec ses jeux PC en VR via le câble Oculus Link. Plus puissant, plus léger et équipé d'un écran avec 50% de pixels en plus, l'Oculus Quest 2 a su nous séduire et nous vous invitons à lire notre test si vous ne l'avez pas encore fait.

Dans la fiche technique fournie par Facebook, il restait un point de détail qui n'était pas très clair : « Le Quest 2 supporte t-il le Wi-Fi 6 ? ». Chose amusante, ce n'est pas sur le site du constructeur que la réponse a été trouvée, mais sur celle du fabricant de la Puce XR2, Qualcomm. En effet, ce dernier n'est pas peu fier d'annoncer, sur son site, que la première plateforme commerciale à utiliser son nouveau bébé est l'Oculus Quest 2. De fait, il y va de bon coeur sur les avantages offerts par ce choix et, au milieu de tout ce que nous savions déjà, le petit paragraphe suivant vient confirmer la présence du Wi-Fi 6 à bord du casque de Facebook :

Premium Wi-Fi 6 performance of the Qualcomm® FastConnect™ 6800 connectivity system that enables Oculus Quest 2 to achieve truly wireless VR with faster download speeds.



Les performances de qualité supérieure du Wi-Fi 6 du système Qualcomm® FastConnect ™ 6800 permettent à l'Oculus Quest 2 d'offrir une réalité virtuelle sans fil avec des vitesses de téléchargement plus rapides.

A moins que Qualcomm ne se trompe, le Wi-Fi 6 est donc bien intégré et ceux qui sont équipés d'une BOX compatible (SFR ou Bouygues actuellement), ou d'un routeur comme le TP LInk AX-11000, pourront ainsi profiter d'un débit de transfert de données plus élevé. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Pour un simple transfert de fichier, pas vraiment. Par contre, cela ouvre la porte à la possibilité de jouer à des jeux PCVR sans fil sans être branché au PC par un fil, tout en gardant une belle image et sans grosse latence. Pour cela il faudrait que Facebook ajoute cette option, mais pour le moment, il nous a été répondu que ce n'était pas d'actualité. Pour autant, notez qu'il existe une application magique, Virtual Desktop, qui offre cette déjà cette option et, sans nul doute, va se mettre à jour pour exploiter ce surplus puissance.