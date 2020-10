Oculus Quest 2 : le casque de réalité virtuelle de Facebook est visible à la Fnac... mais pas touche !

Le 16 septembre dernier, Facebook annonçait la sortie et la mise en vente prochaines d'un nouveau casque VR, l'Oculus Quest 2. Permettant de profiter de la réalité virtuelle de façon autonome ou via son PC, son arrivée sur le marché a mis un terme à la production de l'Oculus Quest premier du nom et aussi à l'Oculus Rift S qui lui tournait exclusivement sur PC. Vous pouvez lire notre test ici et aussi profiter de la vidéo sur notre chaîne YouTube pour en savoir plus de façon visuelle.

Stand Oculus Quest 2 à la Fnac Nice (crédit Photos : Mike V.)

Mais voilà, lire et voir des vidéos, c'est bien, mais rien de vaut le fait de pouvoir essayer par soi-même. C'est sans doute ce que s'est dit Facebook en réservant des espaces dédiés dans les différentes Fnac de France. Mais voilà, c'était sans compter sur le COVID-19 et le fait que la chaîne ne semble pas vouloir prendre le risque de voir quelqu'un contaminé après un essai d'Oculus Quest 2. Il semble donc impossible de le tester, pour le moment en tous les cas, mais à la vue de quelques photos qui traînent sur les réseaux sociaux, il est quand même possible de le voir dans certains magasins. Après un contact avec le service presse de l'enseigne, pour lui demander quelles Fnac avaient déjà installé ces stands, la réponse a été « aucune, cela sera mis en place dans tous les magasins pour le 13 octobre ». Donc, si vous avez envie de voir « en vrai » à quoi il ressemble, pensez à donner un coup de fil au magasin que vous ciblez, pour éviter d'être déçu si ce dernier n'a pas encore installé son spot.

Ne pas pouvoir l'essayer, c'est bien dommage, car avec de simples mesures d'hygiène classiques (port du masque, loup en coton, protection en silicone, gel hydroalcoolique...), essayer un casque VR n'est pas dangereux en soi. Nous pouvons en parler, puisque nous le proposons de façon régulière lors de nos animations sans avoir rencontré le moindre souci depuis la fin du confinement. Cela dit, gérer cela au niveau national ne doit pas être simple et ce choix est, sans nul doute, le plus facile et le plus économique à faire. Au passage, nous serons au Maxime Geek Univers les 17 et 18 octobre prochains et nous aurons un Oculus Quest 2 en démonstration. Si vous êtes dans le Var, ou pas loin, passez nous y voir !



Stand Oculus Quest 2 à la Fnac de Nice (Crédit photos : Mike V.)

L'Oculus Quest 2 sortira donc le 13 octobre prochain, mais vous pouvez déjà le précommander sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Darty et Amazon. Le modèle avec 64 Go de mémoire coûte 349 €, tandis que celui avec 256 Go se négocie à 449 €.