Oculus Quest 2 : est-il possible de connecter et d'utiliser des accessoires Bluetooth ?

L'Oculus Quest 2, le casque de réalité de virtuelle de Facebook, est bientôt disponible et de nombreuses questions se posent dont celle de la possibilité de brancher des accessoires Bluetooth et plus particulièrement un casque audio. En effet, si le son est bien diffusé par les haut-parleurs intégrés à la base de la sangle du casque, et que cela fonctionne parfaitement pour l'utilisateur, c'est un peu bruyant pour ceux qui sont à ses côtés. De fait, le port d'un casque audio semble la meilleure manière de jouer sans gêner. Si une version filaire convient parfaitement, certains aimeraient plutôt utiliser leur casque Bluetooth. Est-ce possible ?

Pour faire court, officiellement, cette fonction n'est pas accessible, mais en fouillant dans les paramètres, dans le sous-menu « expérimental » qui propose des fonctions encore en version bêta, il y a un bouton « jumelage Bluetooth » qui, comme son nom l'indique, permet de connecter des appareils communiquant via cette norme. Le descriptif sous celui-ci indique qu'il est possible de coupler un clavier ou une manette sans parler d'autres choses, mais cela fonctionne aussi avec les casques audio BT ou les oreillettes sans fils. Pour les connecter, rien de plus simple, il suffit de passer son accessoire en mode d'appairage et de valider sa liaison comme cela se fait avec un smartphone. Une fois connecté, vous aurez la surprise de savoir si votre casque est compatible, ou pas, avec le système de basse latence (Low Lantency) de l'Oculus Quest 2. Sans cela, comptez une petite seconde de décalage entre une action et le son qui lui est associé. Quand c'est le cas, c'est insupportable. Lors de nos essais, nous avons utilisé un casque Focal Listen Wireless qui nous a donné satisfaction et les realme Buds Q (dont nous avons parlé dans notre test du smartphone realme X50 5G), qui ont échoué à diffuser le son sans retard alors qu'ils le font très bien avec un smartphone realme. Quoi qu'il en soit, en dehors de cette loterie de la latence, il nous semble clair que les joueurs plus exigeants, comme ceux qui jouent à Beat Saber en mode Expert+ par exemple, se tourneront vers du filaire pour ne perdre aucune microseconde lors de leurs parties.

Pour les autres accessoires, nous avons réussi à connecter une manette Xbox One, mais nous n'avons pas trouvé de jeux nous permettant de s'en servir. N'ayant pas encore de clavier BT (il arrive), nous mettrons à jour cet article une fois celui-ci testé. À noter, s'il est possible d'appairer le Quest 2 à plein de périphériques BT, y compris un smartphone, un autre casque VR ou un PC, pour l'instant, nous n'y avons trouvé aucune utilité pratique. À suivre, car Facebook compte bien se servir de l'Oculus Quest 2 comme un moyen de communiquer que ce soit socialement via les réseaux, mais aussi avec la bulle du travail à distance.

L'Oculus Quest 2 sort le 13 octobre prochain, mais vous pouvez déjà le précommander sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque que sont la Fnac, Darty et Amazon. Le modèle avec 64 Go de mémoire coûte 349 €, tandis que celui avec 256 Go se négocie à 449 €.