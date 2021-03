Oculus Quest 3 et 4 déjà sur les rails, de la reconnaissance faciale et de l'eye tracking au cahier des charges !

Dans une interview accordée au média The Information (podcast) Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, s'est longuement confié sur l'avenir de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée chez Facebook.

La première chose notable est l'annonce, en toute détente, du développement des Oculus Quest 3 et 4. Il explique simplement que, vu le temps de développement, il faut déjà travailler sur les prochaines versions, et ce en simultanée. Rien de neuf pour qui suit les évolutions hardwares dans l'industrie, mais il est assez exceptionnel d'en entendre parler aussi librement, car en général, annoncer le développement d'un nouveau produit dans une gamme ralentit les ventes chez ceux qui vont se motiver à patienter pour avoir « mieux ».

En raison de la façon dont le matériel est développé, nous avons, d'une certaine manière, besoin de savoir à quoi ressembleront nos trois prochains produits en même temps. Ce n'est pas comme un logiciel que nous mettons à jour toutes les deux semaines. Nous avons des équipes produits qui travaillent maintenant sur les prochaines générations de réalité virtuelle et à quoi ressembleront les Quest 3 et 4.

Mark Zuckerberg en a profité pour parler de ses attentes dans le domaine qui lui importe le plus, le social. En effet, il a expliqué que le suivi des yeux et des expressions faciales sont des points sur lesquels ses équipes travaillent, car il estime que c'est important que les avatars nous représentant puissent offrir un maximum de réalisme. Il a bien expliqué son point de vue sur le sujet et cela se tient même si le matériel pouvant offrir tout ce dont il a envie au grand public n'est pas forcément encore prêt.

Du côté de la réalité virtuelle, je pense que les choses les plus importantes sur lesquelles nous nous concentrons actuellement sont comment intégrer plus de capteurs, pour créer une meilleure expérience sociale, dans l'appareil. Pour faire fonctionner chaque capteur, il faut plus de puissance CPU et cela génère plus de chaleur et crée de nombreux problèmes . Quand je pense où nous en sommes aujourd'hui avec la réalité virtuelle, il y a de très bons jeux et des expériences différentes, mais j'aimerais arriver au point où nous puissions avoir des avatars réalistes de nous-mêmes et où nous pourrions établir un contact visuel authentique avec quelqu'un en ayant de vraies expressions qui se reflètent sur son avatar. Alors, de quoi avons-nous besoin pour cela ? Eh bien, il faut être capable de faire un suivi oculaire pour établir un contact visuel. Nous devons aussi avoir une certaine idée du suivi du visage ou de ce qui se passe avec les expressions de la personne afin de pouvoir faire vivre ces émotions naturellement.

Comme le fait justement remarquer UploadVR dans son article dédié, ces attentes ne sont pas neuves chez Mark Zuckerberg et c'est en mars 2019 que Facebook avait annoncé travailler sur des avatars réalistes. Ces derniers ont été créés par l'intermédiaire du travail d'une intelligence artificielle sur des captures faites via un rig avec pas moins de 132 caméras. Lors de la démonstration - impressionnante -, ils étaient animés en temps réels grâce au tracking du visage et des yeux implantés sur un prototype de casque VR. Cela avait été clairement annoncé comme un concept du futur tant la technologie nécessaire n'est pas encore prête pour un lancement commercial.

Mark Zuckerberg a déjà réussi à démontrer, avec le succès rencontré du Quest 2, que la réalité virtuelle est à la portée de tous (il aura quand même fallu trois casques pour en arriver là) et il compte bien faire de son rêve une réalité avec son espace social Facebook Horizon qui pourrait bien devenir un monde virtuel où les utilisateurs se retrouveraient quotidiennement pour partager, échanger, travailler ou vivre une autre vie de façon beaucoup plus intuitive et réaliste qu'avec un PC ou un smartphone comme cela se fait aujourd'hui.

Comme tout cela n'est pas tout à fait pour demain, faites-vous plaisir en vous offrant un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €, vous ne devriez pas le regretter.