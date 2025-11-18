Overwatch 2 : Vendetta, la 45e Héroïne dévoilée en vidéo

Le 45e personnage d’Overwatch 2 sort de l’ombre pour bâtir un empire par la violence. Sa nouvelle bande-annonce lève le voile sur l’héroïne italienne qui a transformé l’avenir qui lui a été volé en une arme redoutable. Parmi les cris de la foule en délire qui emplissent l’arène du Colosseo, un nom surpasse tous les autres : Vendetta.

Vendatta, 45e personnage d'OW 2, présentée en vidéo





Privée de son héritage et écartée de la place qui lui revenait de droit, la Lupa s’est hissée au rang de légende dans l’univers brutal des combats d’arènes du Colosseo. Avec chaque victoire, son influence a grandi. Mais au-delà de l’arène, les rumeurs sur le passé de Vendetta prolifèrent – on dit que son héritage serait directement lié au premier conflit entre Overwatch et la Griffe.

Ayant trouvé sa place parmi l’élite de l’arène, elle élimine ses ennemis avec une précision impitoyable et majestueuse. Sous la surface, ses ambitions sont bien plus profondes. Chaque victoire dans l’arène des gladiateurs est une étape calculée qui la rapproche de son but ultime.

Quand sera disponible Vendetta dans Overwatch 2 ?





Jouez le personnage 45 pour une durée limitée, du 26 novembre au 1er décembre, avant son arrivée officielle dans la Saison 20. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.