Overwatch 2 : Persona 5 débarque dans le jeu avec des skins

Blizzard continue d'enchaîner les collaborations dans Overwatch 2, son jeu de tir multijoueur free-to-play disponible sur ordinateurs et consoles. Cette semaine, le studio de Microsoft lance un crossover avec les Voleurs fantômes de Persona 5, bien que le nom du JRPG d'Atlus ne soit jamais cité par le développeur américain.

Des costumes de Persona 5 dans Overwatch 2





Jusqu'à la fin du mois, les joueurs d'Overwatch 2 vont pouvoir acheter des skins, mais aussi découvrir de petits easter eggs dans différentes cartes du jeu. Voici les tenues disponibles en boutique :

Mercy en Panther ;

Wuyang en Joker ;

Vital en Fox ;

D.Va en Queen ;

Genji en Skull.

Les concepteurs de cette collaboration Overwatch 2 x Voleurs fantômes rajoutent :

Dion Rogers (directeur artistique) :



Nous avons intégré de nombreuses touches artistiques amusantes à cette collaboration. Par exemple, certains éléments du modèle Panther d’Ange sont inspirés de Carmen (les pétales de roses qui tombent de ses ailes), tandis que le bâton de Xuanwu que Wuyang utilise en incarnant Joker est censé rappeler Arsène sur le plan visuel. Les personnages laissent même des taches de peinture en se déplaçant ! La page de l’évènement utilise les visuels uniques des menus que nous connaissons et adorons toutes et tous, ainsi que des illustrations phénoménales que l’artiste Shigenori Soejima a généreusement créées pour l’occasion. Vous pouvez aussi voir un overlay de l’interface différent inspiré des Voleurs fantômes lorsque vous passez le curseur sur les icônes de la boutique pour chaque modèle, ce qui est quelque chose que nous n’avions jamais fait jusque là lors d’une collaboration. Aimee Dennett (directrice associée, gestion des produits) :



Nous avons de nombreux fans de la franchise dans l’équipe de développement d’Overwatch 2, nous avons donc pu transmettre cette passion dans des détails intéressants qui pourraient vous échapper au premier coup d’œil. Par exemple, nous avons choisi Wuyang pour notre modèle de Joker en partie parce qu’ils étaient tous deux à l’université lorsqu’ils ont été recrutés par leur groupe respectif. Ils ont donc des origines semblables à cet égard. Nous avons également implémenté tout plein de clins d’œil et références que les joueurs et joueuses pourront découvrir, notamment à l’entrée d’un lieu bien connu sur certaines de nos cartes.

Overwatch 2 est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.