Peaky Blinders: The King's Ransom, date de sortie et bande-annonce cinématique pour le jeu VR tiré de la série à succès

Après un décevant Peaky Blinders: Mastermind (disponible à partir de 24,11 € chez Amazon.fr), une nouvelle adaptation de la série sur des gangsters britanniques est en développement. Elle s'appelle Peaky Blinders: The King's Ransom et sera un jeu d'aventure et d'action en VR signé Maze Theory (Doctor Who: The Edge of Reality).

Il mettra en scène Thomas et Arthur Shelby (doublés par Cillian Murphy et Paul Anderson) ainsi que Polly Gray et d'autres personnages connus ou inédits, dans les lieux londoniens mythiques du feuilleton, pour des scènes d'action interactives sur fond d'histoire dramatique. Nous incarnerons ici un protagoniste qui a fui le peloton d'exécution et cherche rédemption et protection auprès de Tommy et des Peaky Blinders. Si le projet vous intéresse, bonne nouvelle : un trailer cinématique vient de fixer sa date de sortie au 9 mars 2023 sur Meta Quest 2 et PICO 4.

« L’horloge tourne et le lancement de la première adaptation VR de la série télévisée Peaky Blindersapproche à grands pas », déclare Tim Jones, directeur de jeu chez Maze Theory. « Pour les fans d’action-aventure et de drames policiers, Peaky Blinders: The King’s Ransom permet aux joueurs d’explorer les rues sombres de Birmingham des années 1920 dans une authentique expérience de réalité virtuelle Peaky Blinders inspirée de la série télévisée à succès. Nous pensons que cette nouvelle bande-annonce donnera aux joueurs un aperçu passionnant de ce qui les attend en mars. »

Voilà qui devrait ravir les amateurs de la série, qui ont pu découvrir la fin de son ultime saison plus tôt cette année.