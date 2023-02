Peaky Blinders: The King's Ransom, nouvelle bande-annonce en VR pour le jeu inspiré de la série TV

Cette semaine, tous les yeux sont rivés sur le nouveau PlayStation VR 2 de Sony, mais Maze Theory ne se débine pas et partage une nouvelle bande-annonce de Peaky Blinders: The King's Ransom, son jeu de tir en réalité virtuelle basée sur la série TV avec la famille Shelby, attendu seulement sur les Meta Quest 2 et PICO 4.

Déjà connu pour Doctor Who: The Edge of Reality, Maze Theory s'attaque donc cette fois à la franchise Peaky Blinders, ce titre en VR permettra de retrouver Thomas et Arthur Shelby, doublés par Cillian Murphy et Paul Anderson, dans les rues de Londres. Même si la vidéo du jour s'intitule « Mixed Reality », Peaky Blinders: The King's Ransom sera bien un jeu de tir et d'aventure en réalité virtuelle avec les personnages et lieux emblématiques de la franchise.

La date de sortie de Peaky Blinders: The King's Ransom est pour rappel fixée au 9 mars 2023, exclusivement sur Meta Quest 2 et PICO 4, vous pouvez retrouver ce casque VR à 429 € sur Amazon.

