Peaky Blinders: The King's Ransom, un nouveau jeu VR tiré de la série de gangsters annoncé

Peaky Blinders: Mastermind a ouvert la vanne des adaptations de la série avec un jeu d'infiltration tactique à priori assez décevant. Maze Theory, à qui nous devons les derniers jeux Doctor Who, va tenter une autre approche avec Peaky Blinders: The King's Ransom, révélé cette semaine.

Il s'agira du premier titre VR inspiré de l'univers des gangsters, dans lequel nous croiserons notamment Tommy et Arthur Shelby, doublés par Cillian Murphy et Paul Anderson. Nous incarnerons un soldat qui a fui le peloton d'exécution et trouvé l'aide et la protection des malfrats. Notre mission du moment : retrouver la « boîte rouge » de Churchill, une mallette comprenant les noms et emplacements de tous les agents britanniques. Entre batailles de revolvers et d'ego, nous traverserons les rues malfamées de Birmingham et de Londres, arpenterons le Garrison, Charlie's Yard et le Shelby's Betting Shop, éliminerons des rivaux, découvrirons des histoires cachées, collecterons des objets et plus encore.

Cette histoire interactive n'a pas encore de date de sortie, mais elle sera jouable en réalité virtuelle sur PC via Steam en 2022. Une bande-annonce teaser et quelques images nous invitent déjà à apprécier les qualités techniques du jeu, notamment la numérisation des visages des deux membres de la famille Shelby.