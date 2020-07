Peaky Blinders: Mastermind, le surprenant jeu d'infiltration tactique tient sa date de sortie

Peaky Blinders: Mastermind a été annoncé en avril dernier, et sa forme a surpris le plus grand nombre. Le jeu de Curve Digital et FuturLab nous demandera de mettre en application les talents des héros de la série dans des niveaux mêlant réflexion et infiltration. Le but sera en effet de synchroniser les actions de nos personnages au maximum pour atteindre nos objectifs en un temps record.

Le projet n'a encore que très peu fait parler de lui, et il est pourtant déjà prêt à sortir. Sa nouvelle bande-annonce nous donne en effet sa date de sortie, à savoir le 20 août 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Bienvenue à Birmingham, après la Grande Guerre et juste avant les évènements de la saison 1. La famille Shelby, à la tête des puissants Peaky Blinders, doit faire face à une nouvelle menace et Tommy se révèle être le seul capable de déjouer le complot. Suivez son ascension en tant que véritable cerveau des Peaky Blinders. Le nom « Mastermind », cerveau de l’opération, illustre la faculté de Tommy à mettre au point des stratégies complexes. En tant que joueur, vous pourrez exercer ce pouvoir : prenez le contrôle des personnages clés, dont Tommy, Arthur, Polly et bien d'autres, et optimisez leur parcours à l'infini : arrêtez, avancez ou reculez dans le temps pour synchroniser parfaitement les actions des personnages. Utilisez les compétences de chaque personnage pour résoudre des énigmes de plus en plus complexes sans vous faire repérer et dans un temps record.

Pour patienter jusque-là, les premières saisons de Peaky Blinders peuvent être visionnées ou revisionnées via Netflix ou avec un coffret Blu-ray à 65,99 € chez Amazon.