Peaky Blinders: Mastermind, le jeu vidéo adapté de la série officiellement présenté, et il va vous surprendre

Narcos: Rise of the Cartels a beau ne pas avoir été très bien accueilli par le public, Curve Digital a déjà une autre adaptation de série à succès en chantier. L'éditeur a en effet dans ses cartons un jeu vidéo Peaky Blinders par FuturLab, à qui nous devons entre autres les Velocity et Surge.

Le projet prend forme aujourd'hui avec l'annonce de Peaky Blinders: Mastermind, un jeu d'énigmes et d'aventure. L'histoire prendra place après la saison 1, alors que Tommy veut gravir les échelons du gang, et que nous dirigeons les siens dans des niveaux où le temps est une donnée majeure. Le but est de déplacer et utiliser les actions propres à chacun de nos protagonistes pour compléter les objectifs de la mission. La chronologie des mouvements de chaque héros peut ensuite être recalée pour la synchroniser au mieux et réaliser un temps record.

Inspiré de la série TV à succès diffusée par BBC et Netflix, Peaky Blinders : Mastermind est un jeu de puzzle et d'aventure. Bienvenue à Birmingham, après la Grande Guerre et juste avant les évènements de la saison 1. La famille Shelby, à la tête des puissants Peaky Blinders, doit faire face à une nouvelle menace et Tommy se révèle être le seul capable de déjouer le complot. Suivez son ascension en tant que véritable cerveau des Peaky Blinders. Le nom « Mastermind », cerveau de l'opération, illustre la faculté de Tommy à mettre au point des stratégies complexes. En tant que joueur, vous pourrez exercer ce pouvoir : prenez le contrôle des personnages clés dont Tommy, Arthur, Polly et bien d'autres, et optimisez leur parcours à l'infini : arrêtez, avancez ou reculez dans le temps pour synchroniser parfaitement les actions des personnages. Utilisez les compétences de chaque personnage pour résoudre des énigmes de plus en plus complexes sans vous faire repérer et dans un temps record. FIDÈLE À LA SÉRIE TV

Contrôlez Tommy, Arthur, Polly, John, Ada et Finn et visitez des lieux familiers tels que le pub Le Garrison, Charlie Strong's Yard, Shelby Parlour et bien d'autres. L'ASCENSION DE TOMMY

Alors qu'un Peaky Blinder est impliqué dans le meurtre d'un trafiquant chinois, Tommy tente de dévoiler la vérité et devient peu à peu le véritable cerveau des Peaky Blinders. DEVENEZ LE CERVEAU DU GROUPE

Utilisez la capacité de Tommy à planifier des scénarios complexes dans sa tête, en contrôlant les membre clés de la famille Shelby et en menant leurs actions en parallèle. CONTRÔLEZ LE TEMPS

Les actions des personnages sont automatiquement enregistrées dans une chronologie que vous pouvez réinitialiser, avancer et reculer, jusqu'à ce que tout soit parfaitement ajusté. FURTIVITÉ ET STRATÉGIE

Chaque mission est une énigme de plus en plus complexe à résoudre, en un temps limité et sans être repéré. Utilisez avec stratégie les compétences uniques de chaque personnage.

Si vous avez du mal à cerner ce concept plutôt original (mais qui rappelle un peu John Wick Hex), une bande-annonce, du gameplay et des images devraient vous aider. Peaky Blinders: Mastermind revisitera l'univers de la série de la BBC cet été sur PC, PS4, Xbox One et Switch.