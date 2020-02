Pégases 2020 : les finalistes de chaque catégorie dévoilés

Il y a quelques jours, l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo dévoilait une première liste des nommés aux Pégases 2020. De très nombreux jeux étaient présents, mais les membres de l'Académie ont déjà fait un premier vote.

Dans chaque catégorie, trois jeux ont donc été retenus, et il est clair qu'A Plague Tale: Innocence, Life is Strange 2, Night Call et Greedfall se détachent, ces titres sont nommés de très nombreuses fois. Voici les finalistes :

A Plague Tale: Innocence 49,9 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 49,9€. Meilleur jeu vidéo : A Plague Tale: Innocence ;

Life is Strange 2 ;

WRC 8. Meilleur jeu vidéo indépendant : Night Call ;

Monster Boy and the Cursed Kingdom ;

Crying Suns. Meilleur jeu vidéo mobile : Dead Cells ;

Tokotoko ;

Rayman Mini. Meilleur premier jeu vidéo : Unruly Heroes ;

Un Pas Fragile ;

Night Call. Meilleur jeu vidéo étudiant : Toxic Pink! ;

Aurore ;

Don't Look. Prix spécial de l'Académie : Au-delà du jeu vidéo : Greedfall ;

Alt-Frequencies ;

Life is Strange 2. Excellence visuelle : A Plague Tale: Innocence ;

Greedfall ;

The Wanderer: Frankenstein's Creature. Meilleur univers sonore : Life is Strange 2 ;

A Plague Tale: Innocence ;

Alt-Frequencies. Excellence narrative : Life is Strange 2 ;

Night Call ;

A Plague Tale: Innocence. Meilleur game design : Alt-Frequencies ;

A Plague Tale: Innocence ;

Crying Suns. Meilleur univers de jeu vidéo : A Plague Tale: Innocence ;

Greedfall ;

Life is Strange 2. Meilleur personnage : Un Pas Fragile ;

Life is Strange 2 ;

A Plague Tale: Innocence. Meilleur service d'exploitation : Just Dance 2020 ;

Dead Cells ;

Frag Pro Shooter. Meilleur jeu vidéo étranger : Apex Legends ;

Metro Exodus ;

Star Wars Jedi: Fallen Order. Meilleur jeu vidéo indépendant étranger : Pikuniku ;

Outer Wilds ;

Ancestors: The Humankind Odyssey. Meilleur jeu vidéo mobile étranger : Les Guerriers de Waterdeep ;

Sayonara Wild Hearts ;

Lemmings: The Puzzle Adventure.

Les membres de l'Académie vont donc devoir voter une nouvelle fois, et les vainqueurs des Pégases 2020 seront dévoilés le 9 mars 2020 lors d'une cérémonie à Paris.