Xbox One : Microsoft a arrêté la production... depuis 2020 !

Il n'est toujours pas simple de trouver une console de nouvelle génération, sauf peut-être la Xbox Series S. Mais concernant les PlayStation 5 et Xbox Series X, il faut se lever tôt pour en acheter une, Sony va d'ailleurs continuer de produire des PS4 cette année encore, alors qu'il comptait stopper la production en fin d'année dernière.

Du côté de chez Microsoft, la question ne se pose plus, car le constructeur a arrêté la production des Xbox One... depuis la fin de l'année 2020 ! Le géant américain ne l'avait pas annoncé publiquement, mais c'est ce qu'explique Cindy Walker, senior director du marketing des consoles Xbox à The Verge :

Pour nous concentrer sur la production des Xbox Series X|S, nous avons stoppé la production de toutes les consoles Xbox One à la fin de l'année 2020.

Au moins, tous les composants dont dispose Microsoft sont destinés aux consoles de nouvelle génération, de quoi satisfaire un peu mieux la demande. Et concernant les Xbox One, il y en a encore en boutiques, mais il s'agit de vieux stocks invendus. Il faut dire qu'avec sa Xbox Series S, Microsoft attire déjà un public n'ayant pas envie de lâcher 500 euros dans une console, même sans lecteur de disque. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la petite machine de Microsoft avec trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate à 338,98 € sur Amazon.

