Xbox One : les Xbox Game Studios ne développent plus rien pour l'ancienne console de Microsoft

Il n'est souvent pas facile de tourner la page pour un constructeur de consoles, il faut plusieurs années pour vendre un maximum de machines, et au changement de génération, les jeux sont souvent proposés sur l'ancienne et la nouvelle génération. Mais alors que les Xbox Series X|S vont avoir trois ans en fin d'année, Microsoft tourne la page de la Xbox One.

Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios, s'est entretenu avec Axios et a déclaré qu'aucun studio interne chez Microsoft ne développe de nouveau jeu pour les Xbox One. Les studios se focalisent sur des titres pour Xbox Series X|S et PC, mais les joueurs n'ayant qu'une Xbox One à la maison pourront quand même profiter des nouveautés grâce au cloud gaming, c'est mieux que rien. Et cet « abandon » ne concerne que les Xbox Game Studios, de nombreux développeurs tiers proposent encore leurs jeux sur Xbox One... mais pour combien de temps ?

