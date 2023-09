Microsoft : en 2020, Phil Spencer rêvait encore de se payer un énorme constructeur japonais

À la fin des années 90, Microsoft était en train de concevoir sa première Xbox, mais il avait peur de manquer de jeux. Il avait donc approché Nintendo pour tenter de racheter le constructeur japonais, mais les représentants actuels lui avaient alors ri au nez. Coup dur pour Microsoft, mais 20 ans après, il ne lâche pas l'affaire.

Dans le gros leak d'aujourd'hui, qui dévoile notamment les prochaines consoles de Microsoft et les futurs gros jeux de Bethesda, il y avait une série d'e-mails entre Phil Spencer (directeur Xbox) et envoyé à Chris Capossela (chief marketing officer) et Takeshi Numoto (commercial chief marketing officer). En 2020, Microsoft cherchait toujours à racheter Nintendo, Phil Spencer affirmant que « Nintendo est pour nous LE principal atour en matière de jeux et qu'aujourd'hui, le jeu est notre chemin le plus probable vers la pertinence pour le consommateur ».

Le patron de Xbox était confiant, affirmant que « si une entreprise américaine avait une chance avec Nintendo, il serait probablement dans la meilleure position », bien que le constructeur japonais était « assis sur un gros tas de billet ». L'argent ne pourrait pas peser dans la balance pour un rachat, et Phil Spencer voulait également éviter à tout prix une OPA hostile en rachetant des actions. Le directeur de Xbox expliquait qu'il « joue sur le long terme », et que racheter Nintendo serait un grand moment dans sa carrière, et bénéfique pour les deux constructeurs.

Tout cela, c'était en 2020. Depuis, Microsoft s'est payé Bethesda, il va normalement prochainement conclure le rachat d'Activision-Blizzard et mise énormément sur les services de cloud gaming et d'abonnement avec le Game Pass Ultimate (à 12,99 € par mois sur Amazon ou la Fnac).

De son côté, Nintendo a continué de vendre des Switch par palettes entières, s'asseyant sur encore plus de billets. Les deux constructeurs se sont quand même rapprochés, avec notamment un accord pour porter les Call of Duty sur Switch après le rachat d'Activision-Blizzard. Reste à voir si l'idée de racheter Nintendo est enfin sortie de la tête de Microsoft...