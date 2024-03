Microsoft : Phil Spencer justifie les licenciements par « le manque de croissance » dans l'industrie

Les studios de jeux vidéo licencient à tour de bras depuis plusieurs mois, la tendance ne va pas en s'inversant et plus les sociétés sont importantes, plus les chiffres sont élevés. Microsoft a ainsi licencié 1 900 employés en début d'année, quelques mois après avoir racheté Activision-Blizzard-King.

Dans un entretien avec Polygon, le responsable de Xbox, Phil Spencer, est revenu sur cette décision marquante, tentant d'expliquer les raisons qui poussent les studios à licencier en masse ces derniers mois :

Je dirai que ce qui me préoccupe le plus pour l’industrie, c’est le manque de croissance. Et quand vous avez une industrie qui devrait être plus petite l'année prochaine en termes d'acteurs et de dollars, et que vous avez beaucoup de sociétés cotées en Bourse qui sont dans cette industrie qui doivent montrer à leurs investisseurs une croissance - parce que sinon, pourquoi quelqu'un possède-t-il une part des actions si elles ne vont pas croître ? - l'aspect de l'entreprise qui est ensuite scruté est l'aspect coûts. Parce que si vous n'augmentez pas les revenus, alors l'aspect coûts est remis en question.

Nous sommes une entreprise. Je l'ai répété à maintes reprises. Je n'ai pas le luxe de ne pas avoir à diriger une entreprise rentable et en croissance au sein de Microsoft. Et nous le sommes aujourd'hui. Mais... Je pense à mes amis dans l'industrie qui ont été déplacés et ont perdu leur emploi et comment simplement, je ne veux pas que cette industrie soit un endroit où les gens ne peuvent pas, en toute confiance, construire une carrière. C'est pourquoi je continue de revenir à la question suivante : comment cette industrie renoue-t-elle avec la croissance ?