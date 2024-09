Microsoft : encore de nombreux licenciements au sein de la division gaming annoncés par Phil Spencer

L'année 2024 a malheureusement elle aussi été marquée par bien des licenciements massifs au sein de l'industrie vidéoludique et ce n'est pas terminé... Cette fois, c'est encore Microsoft qui est pointé du doigt. En janvier, 8 % des effectifs de Microsoft Gaming avaient ainsi été remerciés, soit tout de même près de 1 900 personnes. Activision Blizzard avait notamment été bien impacté suite à son rachat, de quoi voir ce dernier d'un bien mauvais œil. Sledgehammer Games et Toys for Bob avaient alors perdu leurs locaux en plus d'une partie de leurs employés... Dans la foulée, ce dernier est redevenu indépendant. En mai, ce sont des studios de Bethesda qui ont été fermés, dont Tango Gameworks, qui a depuis pu être sauvé grâce à Krafton. Entre tout ça et la stratégie de portages de jeux chez la concurrence mise en place par Xbox, son image de marque en a pris un sacré coup et ce n'est pas fini, car nous apprenons donc aujourd'hui qu'une nouvelle vague de licenciements va avoir lieu...

Comme le révèle Stephen Totilo sur Game File, ce sont cette fois 650 personnes qui vont perdre leur emploi. L'annonce est tombée via un e-mail envoyé par Phil Spencer ce matin. La raison évoquée est simple : une restructuration suite au rachat des nombreux studios. Ce sont donc encore des postes chez Activision Blizzard qui vont sauter.

Objet : Modifications au sein de Microsoft Gaming

Au cours de l'année écoulée, notre objectif a été de minimiser les perturbations tout en accueillant de nouvelles équipes et en leur permettant de faire de leur mieux. Dans le cadre de l'alignement de notre structure d'équipe post-acquisition et de la gestion de notre entreprise, nous avons pris la décision de supprimer environ 650 postes dans Microsoft Gaming, principalement des fonctions d'entreprise et de support, afin d'organiser notre business pour un succès à long terme.

Je sais que c’est une nouvelle difficile à entendre. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos collègues qui apprennent qu’ils sont touchés par cette situation. Aux États-Unis, nous les soutenons en leur proposant des indemnités de départ, des soins de santé étendus et des services de reclassement pour les aider dans leur transition. En dehors des États-Unis, les indemnités varient selon le lieu de résidence.

Grâce à ces changements, nos équipes et ressources d'entreprise et de soutien sont alignées sur une croissance future durable et peuvent mieux soutenir nos équipes de studio et nos unités commerciales avec des programmes et des ressources qui peuvent s'adapter à leurs besoins. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'entreprise, d'autres équipes subissent des répercussions alors qu'elles s'adaptent aux priorités changeantes et gèrent le cycle de vie et les performances des jeux. Aucun jeu, appareil ou expérience n'est annulé et aucun studio n'est fermé dans le cadre de ces ajustements aujourd'hui.

Tout au long de l’histoire de notre équipe, nous avons connu de grands moments et d’autres plus éprouvants. Aujourd’hui est l’un de ces jours éprouvants. Je sais que vivre d’autres changements comme celui-ci est difficile, mais même dans les moments les plus pénibles, cette équipe a su se rassembler et faire preuve d’attention et de gentillesse les uns envers les autres tout en travaillant pour continuer à offrir des résultats à nos joueurs. Nous apprécions votre soutien pendant que nous traversons ces changements et nous vous remercions pour votre compassion et votre respect les uns envers les autres.

Phil