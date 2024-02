Toys for Bob quitte le joug d'Activision et Microsoft

Depuis 2005, Toys for Bob appartient à Activision et donc désormais à Microsoft. Le studio s'est fait une belle réputation avec les Skylanders, puis avec Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy et Crash Bandicoot 4: It's About Time plus récemment. Malheureusement, depuis quelques années, il ne fait qu'aider sur les Call of Duty, un talent gâché.

Déjà touché par des licenciements en 2021, le studio a encore perdu des employés et même ses locaux en début d'année après la grosse vague de départs forcés qui a touché Microsoft Gaming. C'est sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car aujourd'hui, Toys for Bob annonce qu'il va devenir indépendant ! Dans un communiqué, le studio annonce vouloir redevenir plus petit et agile, mais il reste tout de même en discussion avec Microsoft pour son prochain projet.

Nous sommes ravis d'annoncer que Toys for Bob devient un studio de développement de jeux indépendant ! Au fil des années, nous avons inspiré l'amour, la joie et le rire à l'enfant qui sommeille en tous les joueurs. Nous avons été pionniers dans les nouvelles licences et technologies matérielles dans Skylanders. Nous avons élevé la barre pour les meilleurs remasters de leur catégorie dans Spyro Reignited Trilogy. Nous avons porté Crash Bandicoot vers de nouveaux sommets innovants et acclamés par la critique. Avec le même enthousiasme et la même passion, nous pensons que le moment est venu de faire passer le studio et nos futurs jeux au niveau supérieur. Cette opportunité nous permet de revenir à nos racines d’être un petit studio agile. Pour rendre cette actualité encore plus excitante, nous explorons un éventuel partenariat entre notre nouveau studio et Microsoft. Et alors que nous en sommes aux premiers jours du développement de notre prochain nouveau jeu et que nous sommes loin de faire des annonces, notre équipe est ravie de développer de nouvelles histoires, de nouveaux personnages et de nouvelles expériences de jeu. Nos amis d’Activision et de Microsoft ont apporté un soutien considérable à notre nouvelle orientation et nous sommes convaincus que nous continuerons à travailler en étroite collaboration dans le cadre de notre avenir. Alors, gardez vos klaxons allumés et ouvrez l’œil pour plus de nouvelles. Merci à notre communauté de joueurs de toujours nous soutenir tout au long de notre parcours. Nous avons hâte de partager des mises à jour sur notre nouvelle aventure en tant que studio indépendant ! À bientôt !

Il faudra donc patienter pour savoir ce que nous prépare Toys for Bob à l'avenir, mais au moins, le studio ne va pas resté bloqué à développer du contenu pour Call of Duty. Vous pouvez retrouver Crash Bandicoot 4: It's About Time à partir de 29,27 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.