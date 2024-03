Toys for Bob trouve un partenaire pour son prochain jeu... qui serait Spyro 4 !

Toys for Bob a annoncé le mois dernier qu'il quittait Activision, et donc Microsoft, redevenant un studio indépendant. Il faut dire qu'après avoir développé les Skylanders et les récents opus de Spyro et Crash Bandicoot, l'équipe était en charge du soutien des jeux Call of Duty, une tâche peu passionnante.

Désormais indépendant, le studio se devait quand même de trouver un partenaire pour son prochain jeu. D'après les informations de Windows Central, Toys for Bob aurait conclu un accord avec Microsoft pour développer son prochain jeu. Visiblement, l'entente entre les deux firmes est au beau fixe malgré la séparation, Toys for Bob avouait déjà explorer cette opportunité dès le mois dernier, il faut dire que la nature même de ce jeu obligerait partenariat.

Microsoft et Toys for Bob n'ont rien annoncé de manière officielle, mais l'insider Canadian Guy Eh affirme dans une nouvelle vidéo que les studios développeraient actuellement Spyro 4 ! L'insider est confiant quant à son information, affirmant que « c'est une déclaration. Pas d'élaboration de théories, pas d'hypothèses fondées sur des preuves, pas de complots ou même une allusion. En mars 2024, Spyro 4 est actuellement en développement ». D'après Canadian Guy Eh, le jeu serait même en développement depuis janvier dernier, avant la séparation entre Toys for Bob et Microsoft, les réseaux sociaux de la franchise avait même publié une image du dragon mauve avec la mention « You gotta believe ! », perçue par les fans comme un teasing du prochain jeu Spyro. Par ailleurs, depuis l'année dernière déjà, un certain Spyro 4: Mystery of the Dragon fait parler de lui.

Comme toujours, il faudra patienter jusqu'à une annonce officielle pour se réjouir du retour de Spyro. En attendant, vous pouvez retrouver la compilation remastérisée Spyro Reignited Trilogy à partir de 30,93 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.