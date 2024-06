Toys for Bob confirme la rumeur, les fans de Spyro aux anges

Toys for Bob a-t-il fait le braquage de la décennie ? Appartenant à Activision, le studio est connu pour avoir développé les Skylanders et les récents opus de Spyro et Crash Bandicoot, avant d'être placé sur la franchise Call of Duty. Une mission peu enviable pour l'équipe, qui a profité du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft pour prendre le large et redevenir un studio indépendant.

Mais Toys for Bob a de grandes ambitions et il lui faut un partenaire pour éditer son prochain jeu. Le studio vient de confirmer une partie des récentes rumeurs, ce qui va donner de l'espoir aux fans de Spyro. Oui, Toys for Bob vient d'officialiser un partenariat avec Xbox pour éditer son prochain jeu ! Il ne donne évidemment pas encore le nom, précisant que le développement n'en est qu'à ses débuts, mais il s'agit d'une expérience qu'il l'inspire grandement. Si l'autre moitié de la récente rumeur est également correcte, il pourrait s'agir de Spyro 4: Mystery of the Dragon.

En tout cas, Toys for Bob est dans une situation idéale. Indépendant, loin du joug de Microsoft, mais bénéficiant quand même de certaines de ses ressources financières pour éditer son prochain jeu. La belle affaire, il faudra patienter pour découvrir ce prochain titre. En attendant, vous pouvez retrouver Spyro Reignited Trilogy à partir de 32,17 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.