Playground Games : le directeur du studio derrière les Forza Horizon quitte ses fonctions

Avec Forza Horizon 5, Playground Games a encore réussi à surpasser les attentes des fans de jeux de course et a récolté les bons points de la part de la presse et des joueurs. Il y a ainsi déjà plus de 10 millions de personnes qui ont participé à une virée au Mexique depuis la sortie du titre il y a 2 mois.

Malgré cette réussite, l'un des piliers de l'entreprise basée à Leamington Spa en Angleterre a décidé de quitter le navire. Gavin Raeburn, cofondateur et directeur du studio depuis la création de la société en 2010, va se tourner vers des horizons inconnus. Il va être remplacé par Trevor Williams, également cofondateur (aux côtés du troisième larron, Ralph Fulton, lui directeur créatif) qui officiait en tant que Chief Operating Officer. Alan Hartman, Corporate Vice President de Turn 10 Studios en charge des licences Fable et Forza, a partagé la nouvelle dans un message envoyé à Windows Central :

Après 12 ans de travail sur cinq jeux Forza Horizon primés, Gavin Raeburn quitte son poste de directeur de studio de Playground Games. Nous remercions Gav, membre fondateur de Playground Games, pour son leadership et ses contributions à la franchise Forza et lui souhaitons tout le meilleur. Le cofondateur Trevor Williams passera de directeur général à chef de studio à compter de maintenant, alors que l'équipe de Playground Games se concentre sur les mises à jour de Forza Horizon 5 et le développement de Fable.

Nul ne sait si le fait que Playground Games développera pour la première fois autre chose qu'un jeu de course avec le reboot de Fable a joué sur la décision de Gaevin Raeburn. Vu le pédigrée du monsieur, il ne devrait en tout cas avoir aucun mal à rebondir chez un concurrent ou à la tête d'une nouvelle entité. En attendant d'en savoir plus, son dernier ouvrage, Forza Horizon 5, est disponible à partir de 62,45 € sur Amazon.fr.

