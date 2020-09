Poco X3 NFC : le nouveau smartphone gaming de Xiaomi déjà disponible à partir de... 168 €

Nous avons pu découvrir hier la présentation détaillée des caractéristiques, du prix et de la disponibilité du nouveau smartphone gaming Poco X3 NFC, qui est proposé à un prix très (très !) compétitif.

Le Poco X3 NFC occupe le terrain du smartphone gaming de milieu de gamme avec un prix officiel à partir de 229 € seulement, ce qui est extrmement bien positionné compte tenu des caractéristiques de ce dernier.

Il est ainsi le tout premier smartphone à intégrer le nouveau SoC Snapdragon 732G (8 coeurs à 2,3 GHz, le G étant pour Gaming)) avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire. Il dispose également de l'environnement Snapdragon Elite Gaming.

Qui dit gaming dit parties emdiablées et donc chaleur, mais pas de souci ici, le Poxo X3 intègre un système de refroidissement LiquidCool Technology 1.0 Plus mais aussi la fonction Game Turbo 3.0 qui optimisera les composants pour des performances optimales.

Nous trouverons également un écran 6,67 pouces FHD+ avec poinçon central qui offre un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120Hz pour des animations parfaitement fluides et un échantillonnage 240 Hz pour une réactivité sans faille. Au menu également, le retour haptique et un double haut-parleur.

L'autonomie sera préservée avec la fonction DynamicSwitch, qui permet au rafraîchissement de tomber automatiquement à 50 Hz lorsque l'affichage est fixe. La batterie est confortable avec 5160 mAh et le smartphone dispose d'une charge rapide 33W ( chargeur inclus) assurant une autonomie de 10 heures de gaming ou de deux jours d'utilisation.

Au niveau photographie, un quadruple capteur photo est situé à l'arrière avec un module principal de 64 megapixels Sony IMX 686, un ultra grand-angle, un module macro et un module de capture des données de profondeur.

Le Poco X3 NFC possède enfin une prise jack 3,5 mm, une connectique USB-C, et le mode sans contact NFC en plus du WiFi et du Bluetooth bien entendu. Remarque, ce dernier supporte la 4G mais pas la 5G. Au niveau interface, du MIUI 12 for Poco avec le launcher Poco.

Proposé officiellement à la vente en France le 10 septembre à 13h par exemple chez Amazon (pas encore listé) Xiaomi propose depuis ce matin 9h un lancement anticipé sur sa boutique officielle chez AliExpress avec une expédition depuis la Chine mais aussi l'Europe (Espagne pour le moment, la France étant déjà en rupture de stock). Attention la promotion ne durera que jusqu'au 10 septembre 9h.

Vous trouverez ainsi les :