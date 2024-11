Pokémon : encore un titre dans le Guinness World Records avec ce défi sur Twitch

Même si la franchise approche des 30 ans, Pokémon continue de passionner des millions de fans au travers le monde. La licence est déjà bien représentée dans le Guinness World Records, que ce soit pour l'opus le plus vendu (Pokémon Rouge et Bleu), la plus grande collection de cartes au monde (Owen Gray avec 48 339 cartes) ou encore la plus grande collection de produits dérivés (Lisa Courtney avec 17 127 objets). Mais voilà qu'un autre record vient d'être battu en direct sur Twitch.

Comme l'annonce The Pokémon Company International, 30 fans et créateurs de contenu ont batture le record du plus grand nombre de cartes déballées en 24 heures. À l'occasion d'un livestream unboxing, les participants ont déballé à tour de rôle plus de 1 500 boosters et ainsi obtenu plus de 20 000 cartes. La France était représentée par MissJirachi, Newtiteuf, Pinku Kiwi, Yekais et Guillaume & Kim, avec au final un certificat officiel du Guinness World Records en la présence de Pikachu. Si vous avez 24 heures devant vous, vous pouvez revisionner le live en replay sur Twitch.

Cet évènement était évidemment un coup marketing pour la sortie de la nouvelle extension Écarlate & Violet - Étincelles Déferlantes du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, mais les cartes obtenues pendant le stream ne vont pas être perdues. The Pokémon Company affirme que « les cartes seront soigneusement classées dans des classeurs afin de créer d'incroyables collections de cartes du Jeu de Cartes à Collectionner qui seront reversées à des associations caritatives avant les fêtes de fin d’année, dont Barnardo's, KidsOut, la Fondazione Banco Alimentare Onlus, Tafel Deutschland et la Fundacion Tomillo ».

Entre ce record et le succès commercial du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket sur iOS et Android, les cartes Pokémon ont encore un bel avenir devant elles. Vous pouvez acheter des boosters de l'extension Écarlate & Violet - Étincelles Déferlantes contre 5,99 € à la Fnac.