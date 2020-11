Pokémon, le film : Les secrets de la jungle s'offre une première bande-annonce française et une vague période de sortie

Un peu plus tôt dans la journée, le fabuleux Zarude a enfin eu droit à l'annonce de sa distribution française dans Pokémon Épée et Bouclier, alors que les joueurs japonais pourront en obtenir une forme différente prochainement. The Pokémon Company n'avait pas que cette information à faire passer en cette fin de semaine, puisque la firme vient d'officialiser la venue du prochain film en Occident, qu'il ne faut désormais plus appeler Coco.

Eh oui, le titre français de ce 23e long-métrage sera donc Pokémon, le film : Les secrets de la jungle. Outre ce changement d'appellation, nous apprenons qu'il sera diffusé en 2021, reste à savoir de quelle manière en ces temps de COVID-19. En attendant, nous pouvons au moins découvrir sa toute première bande-annonce doublée en français, dans laquelle Sacha et Pikachu rencontrent Koko.

Ce 23e film animé , Pokémon, le film : Les secrets de la jungle retrace l'histoire de Koko, un jeune garçon élevé par des Pokémon. Des liens d'un nouveau genre entre les humains et les Pokémon sont sur le point de se former. Nichée au cœur de la jungle, loin de toute civilisation, la Forêt d'Okoya est un paradis Pokémon impénétrable régi par des règles très strictes. C'est dans cette jungle que vit Koko, un jeune humain élevé tel un Pokémon par Zarude, le Pokémon fabuleux. Il grandit en pensant être un Pokémon. C'est alors qu'il rencontre Sacha et Pikachu, et se fait son tout premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon ? Ou bien est-il humain ? Quand la Forêt d'Okoya est menacée, les liens entre les Pokémon et les humains, mais aussi l'amour entre un parent et son enfant, sont mis à l'épreuve.

